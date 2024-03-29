Марина Александрова сыграет вирусолога в биохорроре про новосибирский НИИ

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Посмотреть сериал можно в онлайн-кинотеатре Ivi. Площадка уже анонсировала выход проекта и опубликовала трейлер.
Сюжет фильма связан с биологической катастрофой в Алтайском крае. Местную деревню поразил неизвестный вирус, поэтому территорию нужно немедленно изолировать. Однако сельчане по различным причинам не хотят спасаться.
Протагонист — вирусолог Аня Маркова — уезжает из Москвы в Сибирь, чтобы решить проблемы в личной жизни. Устроившись в НИИ «Точка ноль» в Новосибирске, опытный специалист сталкивается с халатностью коллег, недоверием и злобой местных и необходимостью взять на себя ответственность за судьбы людей. На плечи давит и груз прошлого.
Сериал «Точка ноль» доступен для бесплатного просмотра с 4 апреля. В настоящее время на ресурсе доступно десять серий первого сезона.
Напомним, что новосибирские ученые проектируют коллайдер.