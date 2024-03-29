Марина Александрова сыграет вирусолога в биохорроре про новосибирский НИИ

Протагонист — вирусолог Аня Маркова — уезжает из Москвы в Сибирь, чтобы решить проблемы в личной жизни. Устроившись в НИИ «Точка ноль» в Новосибирске, опытный специалист сталкивается с халатностью коллег, недоверием и злобой местных и необходимостью взять на себя ответственность за судьбы людей. На плечи давит и груз прошлого.