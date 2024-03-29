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Марина Александрова сыграет в биохорроре про новосибирский НИИ

Марина Александрова сыграет вирусолога в биохорроре про новосибирский НИИ

29 марта 2024, 10:26
Фото: 1MI
Марина Александрова сыграет в биохорроре про новосибирский НИИ

Выходит биохоррор про новосибирский НИИ с Мариной Александровой

Новосибирцы смогут увидеть биохоррор про зловещий вирус «Точка ноль». Главную роль в сериале сыграет Марина Александрова.

Посмотреть сериал можно в онлайн-кинотеатре Ivi. Площадка уже анонсировала выход проекта и опубликовала трейлер.

Сюжет фильма связан с биологической катастрофой в Алтайском крае. Местную деревню поразил неизвестный вирус, поэтому территорию нужно немедленно изолировать. Однако сельчане по различным причинам не хотят спасаться.

Протагонист — вирусолог Аня Маркова — уезжает из Москвы в Сибирь, чтобы решить проблемы в личной жизни. Устроившись в НИИ «Точка ноль» в Новосибирске, опытный специалист сталкивается с халатностью коллег, недоверием и злобой местных и необходимостью взять на себя ответственность за судьбы людей. На плечи давит и груз прошлого.

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Сериал «Точка ноль» доступен для бесплатного просмотра с 4 апреля. В настоящее время на ресурсе доступно десять серий первого сезона.

Напомним, что новосибирские ученые проектируют коллайдер.

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