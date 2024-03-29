Силовики нагрянули на нелегальный покерный турнир в Новосибирске

Напомним, ранее жительницу Татарска обвинили в организации и проведении азартных игр. Предполагается, что она, вместе с другими людьми, проводила игры в одном из зданий города. Незаконное проведение игр длилось с 2021 года. Преступную деятельность пресекли осенью 2023 года.