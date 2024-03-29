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Игры проводились нелегально

Силовики нагрянули на нелегальный покерный турнир в Новосибирске

29 марта 2024, 02:17
Фото: Изображение Midjourney
Игры проводились нелегально
Правоохранители нагрянули в нелегальное казино: там новосибирцы играли в покер, а сражались они за одну поездку.

Еще один турнир по карточной игре закончился неприятностью. Вместо выигрышей участников, они столкнулись с уголовным делом. Силовикам удалось пресечь деятельность подпольного казино. Это произошло в жилом доме на улице Богдана Хмельницкого, 11.

В заведении проводился покерный турнир, где главным призом была поездка в легальное казино в другом городе. В результате оперативных мероприятий было задержано шесть человек, включая организаторов.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сообщили в Следкоме. Дело контролирует прокуратура.

Момент задержания
Видео: прокуратура НСО

Напомним, ранее жительницу Татарска обвинили в организации и проведении азартных игр. Предполагается, что она, вместе с другими людьми, проводила игры в одном из зданий города. Незаконное проведение игр длилось с 2021 года. Преступную деятельность пресекли осенью 2023 года.

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#Общество#Видео#Новосибирск#Уголовное дело#Прокуратура#Эмилия Губарева#Подпольное казино
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