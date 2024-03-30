atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Новосибирцы стоят в пробках

Новосибирцы стоят на площади Труда — причины субботней пробки

30 марта 2024, 08:07
Фото: ВК / АСТ-54
Новосибирцы стоят в пробках

В Новосибирске возникла трехкилометровая пробка на площади Труда

Выходные ознаменовались для новосибирцев весьма крупным затором. Автомобилисты вынуждены стоять в пробке на площади Труда.

Затор образовался из-за ДТП. Согласно данным 2ГИС, пробка начинается с площади Станиславского, затрагивает въезд на Димитровский мост, а также улицы Ватутина и Станционную.

«Не можем уже полчаса нормально выехать в центр. Получается, что суббота пропала впустую. Стоим и никуда не движемся. Еще и погода все усугубляет», — рассказал Atas.Info очевидец затора.

Еще одна пробка образовалась на Октябрьском мосту. Из-за ремонта автомобилисты вынуждены использовать пути объезда, что поспособствовало большому количеству машин вплоть до улицы Восход.

Напомним, что в Новосибирске планируют начать ремонтные работы на Димитровском мосту. При этом реконструкцию Октябрьского моста удалось ускорить только после окрика исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова.

Димитровский мост в Новосибирске начнут ремонтировать на следующей неделе
Узнать подробнее
Читайте также:
Октябрьский мост встал в пробку из-за ремонта — он будет идти до конца года До конца 2024 года ограничен проезд по Октябрьскому мосту Второй пошел. Димитровский мост начнут ремонтировать с 1 апреля — водители в шоке
#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#ДТП#Октябрьский мост#Александр Ляхов#Димитровский мост
Подпишитесь
Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске
28 марта, 08:40
Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба
Вчера, 14:45
Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина
Вчера, 09:50
Задержан бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск»
Вчера, 03:31
Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой
Вчера, 01:44
Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев
Вчера, 06:18
"