Новосибирцы стоят на площади Труда — причины субботней пробки

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Затор образовался из-за ДТП. Согласно данным 2ГИС, пробка начинается с площади Станиславского, затрагивает въезд на Димитровский мост, а также улицы Ватутина и Станционную.
«Не можем уже полчаса нормально выехать в центр. Получается, что суббота пропала впустую. Стоим и никуда не движемся. Еще и погода все усугубляет», — рассказал Atas.Info очевидец затора.
Еще одна пробка образовалась на Октябрьском мосту. Из-за ремонта автомобилисты вынуждены использовать пути объезда, что поспособствовало большому количеству машин вплоть до улицы Восход.
Напомним, что в Новосибирске планируют начать ремонтные работы на Димитровском мосту. При этом реконструкцию Октябрьского моста удалось ускорить только после окрика исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова.