Талые воды за сутки затопили восемь дорог в Новосибирской области

На всех трассах проводится постоянное наблюдение, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Ситуация с весенними паводковыми водами находится под контролем Территориального управления автомобильных дорог. Созданы запасы необходимых ресурсов для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций. В случае обнаружения выхода воды на проезжую часть следует сообщить в диспетчерскую ТУАД.