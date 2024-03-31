Талые воды за сутки затопили восемь дорог в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Талые воды вышли на дороги в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах. Затопленные участки включали грунтовые, щебёночные и асфальтовые дороги, такие как К-01 (992 км а/д «Р-254» — Купино — Карасук), К-13 (54 км а/д «Р-256» — Завьялово — Факел Революции), К-33 (390 км а/д «К-17р» — Михайловка — гр. Алтайского кр.), Н-1022 (10 км а/д «К-33» — Кавкуй), Н-1015 (17 км а/д «Н-1029» — Астродым), Н-2637 (Степногутово — Мокрушино) и К-38 (Тогучин — Степногутово).
Кроме того, одна из дорог, К-33 (390 км а/д «К-17р» — Михайловка — гр. Алтайского кр.) в Карасукском районе, понесла повреждения из-за перелива воды. Однако на данный момент ремонт данного участка уже завершен.
На всех трассах проводится постоянное наблюдение, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Ситуация с весенними паводковыми водами находится под контролем Территориального управления автомобильных дорог. Созданы запасы необходимых ресурсов для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций. В случае обнаружения выхода воды на проезжую часть следует сообщить в диспетчерскую ТУАД.