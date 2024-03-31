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Дороги затопило

Талые воды за сутки затопили восемь дорог в Новосибирской области

31 марта 2024, 09:27
Фото: ТУАД
Дороги затопило
За последние 24 часа специалисты отделения автомобильных дорог (ТУАД) устранили проблему с талыми водами на восьми дорогах Новосибирской области. Все участки были проезжаемыми.

Талые воды вышли на дороги в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах. Затопленные участки включали грунтовые, щебёночные и асфальтовые дороги, такие как К-01 (992 км а/д «Р-254» — Купино — Карасук), К-13 (54 км а/д «Р-256» — Завьялово — Факел Революции), К-33 (390 км а/д «К-17р» — Михайловка — гр. Алтайского кр.), Н-1022 (10 км а/д «К-33» — Кавкуй), Н-1015 (17 км а/д «Н-1029» — Астродым), Н-2637 (Степногутово — Мокрушино) и К-38 (Тогучин — Степногутово).

Кроме того, одна из дорог, К-33 (390 км а/д «К-17р» — Михайловка — гр. Алтайского кр.) в Карасукском районе, понесла повреждения из-за перелива воды. Однако на данный момент ремонт данного участка уже завершен.

Фото: ТУАД

На всех трассах проводится постоянное наблюдение, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Ситуация с весенними паводковыми водами находится под контролем Территориального управления автомобильных дорог. Созданы запасы необходимых ресурсов для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций. В случае обнаружения выхода воды на проезжую часть следует сообщить в диспетчерскую ТУАД.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Эмилия Губарева#ТУАД#Проезд#Талые воды#Тогучинский район
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