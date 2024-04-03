Из российских аптек пропал онкологический препарат Уромитексан — причина дефицита

Напомним, ранее мы рассказали, как из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин. Препарат «Фиасп» отсутствует не только по сети, но и на складах поставщиков уже пару месяцев. Кроме него, в наличии нет и его аналога того же производителя — «НовоРапид».