Из российских аптек пропал онкологический препарат Уромитексан — причина дефицита

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По всей России пациенты отмечают нехватку препарата для онкобольных Уромитексан. Проблема с поставкой лекарства наблюдается в том числе и в Новосибирске, сообщили Atas.Info читатели.
На популярных сайтах, где можно заказать лекарства или посмотреть, в какой аптеке они есть в наличии, информация об этом препарате отсутствует. Товара нет в наличии.
В справочных центрах сети федеральных и муниципальных аптек в разговоре с Atas.Info информацию о нехватке препаратов подтвердили.
«Проблема дефицита имеет место. Однако у нас в наличии есть дженерики. Пока ждем поставок», — ответили в одной из сетей.
Уромитексан производится американской компанией Baxter и входит в список жизненно важных лекарственных препаратов. Он используется для защиты организма от побочных эффектов химиотерапии при использовании ифосфамидома.
В октябре прошлого года производитель объявил, что будет поставлять только уже произведенный препарат в соответствии с заказами дистрибьюторов. В 2023 году в России поставили всего 6,9 тысяч упаковок уромитексана, а в 2022 году — 56,7 тысяч.
В России также продается дженерик уромитексана под названием «месна-лэнс» от компании «Верофарма». Но и этот препарат сейчас также испытывает дефицит.
Напомним, ранее мы рассказали, как из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин. Препарат «Фиасп» отсутствует не только по сети, но и на складах поставщиков уже пару месяцев. Кроме него, в наличии нет и его аналога того же производителя — «НовоРапид».