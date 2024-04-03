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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Препарат выписывается только по рецепту

Из российских аптек пропал онкологический препарат Уромитексан — причина дефицита

3 апреля 2024, 12:27
Фото: 1MI
Препарат выписывается только по рецепту

Из новосибирских аптек пропал онкологический препарат уромитексан

В российских аптеках пациенты столкнулись с дефицитом препарата «уромитексан» американской фирмы Baxter, который широко применяется для лечения раковых заболеваний. Эта ситуация вызывает массовое беспокойство.

Дефицит препарата Уромитексан в России

По всей России пациенты отмечают нехватку препарата для онкобольных Уромитексан. Проблема с поставкой лекарства наблюдается в том числе и в Новосибирске, сообщили Atas.Info читатели.

На популярных сайтах, где можно заказать лекарства или посмотреть, в какой аптеке они есть в наличии, информация об этом препарате отсутствует. Товара нет в наличии.

На сайтах аптек его нетНа сайтах аптек его нет
Препарата нет в наличииПрепарата нет в наличии
Препарата нет в наличииПрепарата нет в наличии
На сайтах аптек его нет
Фото: www.eapteka.ru

В справочных центрах сети федеральных и муниципальных аптек в разговоре с Atas.Info информацию о нехватке препаратов подтвердили.

«Проблема дефицита имеет место. Однако у нас в наличии есть дженерики. Пока ждем поставок», — ответили в одной из сетей.

Почему пропал в России препарат уромитексан

Уромитексан производится американской компанией Baxter и входит в список жизненно важных лекарственных препаратов. Он используется для защиты организма от побочных эффектов химиотерапии при использовании ифосфамидома.

В октябре прошлого года производитель объявил, что будет поставлять только уже произведенный препарат в соответствии с заказами дистрибьюторов. В 2023 году в России поставили всего 6,9 тысяч упаковок уромитексана, а в 2022 году — 56,7 тысяч.

В России также продается дженерик уромитексана под названием «месна-лэнс» от компании «Верофарма». Но и этот препарат сейчас также испытывает дефицит.

Напомним, ранее мы рассказали, как из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин. Препарат «Фиасп» отсутствует не только по сети, но и на складах поставщиков уже пару месяцев. Кроме него, в наличии нет и его аналога того же производителя — «НовоРапид».

Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина
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