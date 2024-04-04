Минрегполитики потратит 5 млн на мониторинг настроений жителей Новосибирской области

По данным системы СПАРК, ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн» зарегистрировано в 2010 в городе Пермь, его единственным владельцем и генеральным директором является Анна Ферштейн. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в области общественных и гуманитарных наук. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 7,459 млн рублей. Доля госконтрактов в выручке в 2022 году превысила 73%.