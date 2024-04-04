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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

Социологи поинтересуются настроениями как горожан, так и сельских жителей

Минрегполитики потратит 5 млн на мониторинг настроений жителей Новосибирской области

4 апреля 2024, 05:20
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Социологи поинтересуются настроениями как горожан, так и сельских жителей

Правительство Новосибирской области заплатит за соцопросы жителей 5 млн рублей

Региональное правительство подписало контракт с компаний из Перми на проведение социологических опросов, чтобы выяснить общественно-политическую обстановку в муниципальных образованиях

Министерство региональной политики Новосибирской области подписало с исследовательской компаний «Эс Ай Эс Корпорейшн» договор оказания услуг по проведению социологических опросов в рамках мониторинга общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях региона. Сумма контракта составила 5 122 160 рублей.

Исследователи должны ежемесячно собирать социологические данные с мая по ноябрь 2024 года включительно методами телефонных и уличных интервью. Тематика опросов задается региональным правительством, говорится в тексте контракта (есть в распоряжении редакции).

По данным системы СПАРК, ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн» зарегистрировано в 2010 в городе Пермь, его единственным владельцем и генеральным директором является Анна Ферштейн. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в области общественных и гуманитарных наук. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 7,459 млн рублей. Доля госконтрактов в выручке в 2022 году превысила 73%.

Среди крупнейших заказчиков «Эс Ай Эс Корпорейшн» числятся агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, администрация губернатора Пермского края и управление информационных проектов Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, что Минстрой РФ провел исследование качества жизни в российских городах. Среди городов-миллионников Новосибирск занял девятое место. В основу рейтинга положено изучение городской инфраструктуры с точки зрения комфорта и удобства для жителей.

Так же читайте в нашем специальном материале о том, что пишут популярные новосибирские политики в социальных сетях и сами ли они генерируют контент.

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