Минрегполитики потратит 5 млн на мониторинг настроений жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Министерство региональной политики Новосибирской области подписало с исследовательской компаний «Эс Ай Эс Корпорейшн» договор оказания услуг по проведению социологических опросов в рамках мониторинга общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях региона. Сумма контракта составила 5 122 160 рублей.
Исследователи должны ежемесячно собирать социологические данные с мая по ноябрь 2024 года включительно методами телефонных и уличных интервью. Тематика опросов задается региональным правительством, говорится в тексте контракта (есть в распоряжении редакции).
По данным системы СПАРК, ООО «Эс Ай Эс Корпорейшн» зарегистрировано в 2010 в городе Пермь, его единственным владельцем и генеральным директором является Анна Ферштейн. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в области общественных и гуманитарных наук. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 7,459 млн рублей. Доля госконтрактов в выручке в 2022 году превысила 73%.
Среди крупнейших заказчиков «Эс Ай Эс Корпорейшн» числятся агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, администрация губернатора Пермского края и управление информационных проектов Новосибирской области.
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