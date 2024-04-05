Новосибирская область тонет в паводковых водах

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В Кочковском районе паводком затопило дорогу в Казахстан. Сама сложная ситуация на 248 километре трассы — там для пропуска автомобилей пришлось организовать реверсивное движение. В территориальном управлении автодорог пока не говорят о полном перекрытии К-17р, однако вода продолжает прибывать, и не исключено, что дорога будет закрыта.
Всего в регионе зафиксировано более 30 случаев затопления водой автомобильных дорог. В Коченевском районе пришлось закрыть для движения два направления.
Ситуация серьезно осложнится на следующей неделе, когда прогнозирует поднятие уровня воды в реках тара и Карасук. Под угрозой затопления населенные пункты в Карасукском и Кыштовском районах.
Между тем, на смену теплой погоде в регион идет похолодание. Столбики термометров поползут вниз в ближайшее воскресенье. А к следующим выходных в Новосибирску область вернется зима — минусовая температура воздуха ожидается и ночью, и днем.