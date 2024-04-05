atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Вот так сегодня выглядит трасса Новосибирск-Кочки-Павлодар

Новосибирская область тонет в паводковых водах

5 апреля 2024, 04:59
Фото: ТУАД
Вот так сегодня выглядит трасса Новосибирск-Кочки-Павлодар

Федеральную трассу на Казахстан затопило в Новосибирской области

Талые воды залили десятки метров трассы К-17р, соединяющей Новосибирск и Павлодар. Движение по дороге частично перекрыто

В Кочковском районе паводком затопило дорогу в Казахстан. Сама сложная ситуация на 248 километре трассы — там для пропуска автомобилей пришлось организовать реверсивное движение. В территориальном управлении автодорог пока не говорят о полном перекрытии К-17р, однако вода продолжает прибывать, и не исключено, что дорога будет закрыта.

Вот так сегодня выглядит трасса Новосибирск-Кочки-Павлодар
Видео: ТУАД

Всего в регионе зафиксировано более 30 случаев затопления водой автомобильных дорог. В Коченевском районе пришлось закрыть для движения два направления.

Ситуация серьезно осложнится на следующей неделе, когда прогнозирует поднятие уровня воды в реках тара и Карасук. Под угрозой затопления населенные пункты в Карасукском и Кыштовском районах.

В регионе затоплены десятки дорогВ регионе затоплены десятки дорог
В регионе затоплены десятки дорогВ регионе затоплены десятки дорог
В регионе затоплены десятки дорогВ регионе затоплены десятки дорог
В регионе затоплены десятки дорогВ регионе затоплены десятки дорог
В регионе затоплены десятки дорогВ регионе затоплены десятки дорог
В регионе затоплены десятки дорог
Фото: ТУАД

Между тем, на смену теплой погоде в регион идет похолодание. Столбики термометров поползут вниз в ближайшее воскресенье. А к следующим выходных в Новосибирску область вернется зима — минусовая температура воздуха ожидается и ночью, и днем.

Читайте также:
Паводок 2024: когда талые воды затопят Новосибирскую областьНовосибирская прокуратура поймала «Метро МиР» на сбросе сточных вод в ОбьНовосибирцев пугают в мессенджерах отравленной холерой водой
#Транспорт#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Перекрытия#Паводок
Подпишитесь
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
Вчера, 09:56
Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Зоя Яровицына рассказала про спасение медведей и отравление на выпускном
Вчера, 12:06
Новосибирскую школу отправили на дистант из-за массовой острой кишечной инфекции
Вчера, 10:43
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Вчера, 04:14
В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
Вчера, 06:10
"