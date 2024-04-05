Новосибирская область тонет в паводковых водах

В Кочковском районе паводком затопило дорогу в Казахстан. Сама сложная ситуация на 248 километре трассы — там для пропуска автомобилей пришлось организовать реверсивное движение. В территориальном управлении автодорог пока не говорят о полном перекрытии К-17р, однако вода продолжает прибывать, и не исключено, что дорога будет закрыта.