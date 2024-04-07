В Новосибирске затопило кладбища

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Советском районе Новосибирска затопило Южное кладбище. На кадрах, сделанных посетителями, видно, как могилы скрывает вода. Подойти к ним невозможно.
Также сообщают о подтоплении Гусинобродского кладбища в другой части города — в Октябрьском районе.
Ранее в Новосибирске затопило Плющихинский жилмассив. Причиной могло стать перекрытие ливневой канализации. Жители месят ногами грязь и глину. Подтопление грозит детской поликлинике.
Большая вода пришла в садовые товарищества под Новосибирском, топит поселок Верх-Тула. В связи с этим губернатор региона взял ситуацию в регионе на контроль.