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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

В Новосибирске затопило кладбища

В Новосибирске затопило кладбища

7 апреля 2024, 06:11
Фото: телеграм-канал «Аст-54 Black»
На кадрах, сделанных посетителями, видно, как могилы скрывает вода. Подойти к ним невозможно.

В Советском районе Новосибирска затопило Южное кладбище. На кадрах, сделанных посетителями, видно, как могилы скрывает вода. Подойти к ним невозможно.

Также сообщают о подтоплении Гусинобродского кладбища в другой части города — в Октябрьском районе.

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Ранее в Новосибирске затопило Плющихинский жилмассив. Причиной могло стать перекрытие ливневой канализации. Жители месят ногами грязь и глину. Подтопление грозит детской поликлинике.

Большая вода пришла в садовые товарищества под Новосибирском, топит поселок Верх-Тула. В связи с этим губернатор региона взял ситуацию в регионе на контроль.

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#Происшествия#Новосибирск#Кладбище#Паводок#Подтопление#Алёна Рогонова
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