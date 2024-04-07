Житель Новосибирской области выиграл почти 4 млн рублей в лотерее

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Житель Новосибирской области забрал главный выигрыш распределительного тиража «Большого Спортлото» 4 апреля. Как сообщает «Столото», мужчина купил билет на официальном сайте. Новосибирец стал богаче на 3,9 млн рублей. Он — единственный миллионер по результатам розыгрыша.
Всего в распределительном тираже участвовали больше 1,5 млн билетов, из которых сформировали 2 млн комбинаций. Суммарно участники выиграли 265 651 477 рублей. Самый скромный выигрыш составил 290 рублей.
В 2024 году по миллиону в лотерее выиграли 17 жителей Новосибирской области. Среди них есть ученые, водители, бизнесмены, инженеры, IT-шники, коучи.