Житель Новосибирской области выиграл почти 4 млн рублей в лотерее

Житель Новосибирской области забрал главный выигрыш распределительного тиража «Большого Спортлото» 4 апреля. Как сообщает «Столото», мужчина купил билет на официальном сайте. Новосибирец стал богаче на 3,9 млн рублей. Он — единственный миллионер по результатам розыгрыша.