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Житель Новосибирской области выиграл почти 4 млн рублей в лотерее

Житель Новосибирской области выиграл почти 4 млн рублей в лотерее

7 апреля 2024, 03:28
Фото: Артур Салимов / 1MI
Новосибирец забрал главный куш и стал единственным миллионером по результатам розыгрыша.

Житель Новосибирской области забрал главный выигрыш распределительного тиража «Большого Спортлото» 4 апреля. Как сообщает «Столото», мужчина купил билет на официальном сайте. Новосибирец стал богаче на 3,9 млн рублей. Он — единственный миллионер по результатам розыгрыша.

Всего в распределительном тираже участвовали больше 1,5 млн билетов, из которых сформировали 2 млн комбинаций. Суммарно участники выиграли 265 651 477 рублей. Самый скромный выигрыш составил 290 рублей.

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В 2024 году по миллиону в лотерее выиграли 17 жителей Новосибирской области. Среди них есть ученые, водители, бизнесмены, инженеры, IT-шники, коучи.

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#Общество#Новосибирск#Лотерея#Выигрыш#Алёна Рогонова
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