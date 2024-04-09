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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Продажу вейпов хотят запретить не только новосибирским курильщикам

Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов

9 апреля 2024, 10:15
Фото: 1MI

Продажу вейпов хотят запретить не только новосибирским курильщикам

Подростки стали «парить» в 10 раз больше за 12 лет, подсчитали депутаты. А вот принятые ранее ограничения особо результатов не принесли.

Вейпы в ближайшем будущем могут совсем исчезнуть из магазинов. Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в стране.

Авторами инициативы выступили представители партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Законотворцы утверждают: электронные сигареты повреждают легкие, симптомы похожи на пневмонию. Причем жидкости для вейпов также содержат никотин, причем в больших, чем в сигаретах, количествах. Его употребление идет неконтролируемо. К тому же, электронные устройства развивают привыкание подобно сигаретам.

Депутаты считают, что принятых ранее ограничений недостаточно, и вейпы нужно вовсе запретить.

В ближайшее время проект закона внесут на рассмотрение в Госдуму.

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#Политика#Новосибирск#Госдума#Подростки#Закон#Вейп#Алёна Рогонова
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