Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Вейпы в ближайшем будущем могут совсем исчезнуть из магазинов. Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в стране.
Авторами инициативы выступили представители партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Законотворцы утверждают: электронные сигареты повреждают легкие, симптомы похожи на пневмонию. Причем жидкости для вейпов также содержат никотин, причем в больших, чем в сигаретах, количествах. Его употребление идет неконтролируемо. К тому же, электронные устройства развивают привыкание подобно сигаретам.
Депутаты считают, что принятых ранее ограничений недостаточно, и вейпы нужно вовсе запретить.
В ближайшее время проект закона внесут на рассмотрение в Госдуму.