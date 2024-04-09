Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов

Авторами инициативы выступили представители партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Законотворцы утверждают: электронные сигареты повреждают легкие, симптомы похожи на пневмонию. Причем жидкости для вейпов также содержат никотин, причем в больших, чем в сигаретах, количествах. Его употребление идет неконтролируемо. К тому же, электронные устройства развивают привыкание подобно сигаретам.