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Posted Вчера, 03:59

Published Вчера, 03:59

Modified Вчера, 04:01

Updated Вчера, 04:01

У детей искали вейп

Учительница из Новосибирска обыскала детей в школьном туалете в поисках вейпа

26 октября 2023, 03:59
Фото: 1MI
У детей искали вейп

Учительница в Новосибирске обыскала детей в туалете на наличие вейпа

Учительница биологии в Новосибирске обыскала учеников в туалете в поисках вейпов, вызвав недовольство родителей, которые собираются обратиться в соответствующие органы.

В Новосибирске возникли противоречивые мнения по поводу действий учителя биологии в школе №32. Родители подали жалобу на педагога, обвиняя ее в том, что она провела обыск среди учеников в мужском туалете, ища вейпы. Видео с этим инцидентом было опубликовано в социальной сети.

Автор жалобы сообщил, что учительница нарушила личные границы детей, зашла в мужской туалет и провела обыск, трогая детей как и где пожелает. Родители также заметили, что администрация школы поддержала действия учителя. Они намерены обратиться в компетентные органы с жалобой.

На записи видно, как школьники выходят из туалета, а учительница стоит в дверях, не позволяя им выйти, и тщательно обыскивает их в поисках вейпов. Она также устно спрашивает, есть ли у них курительные устройства, на что юноши отвечают отрицательно.

Мнения новосибирцев разделились в комментариях под видео. Некоторые считают, что родители должны быть благодарны учительнице за ее заботу о здоровье детей.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Родители#Туалет#Эмилия Губарева#Жалоба#Вейп
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