Учительница из Новосибирска обыскала детей в школьном туалете в поисках вейпа

Posted Вчера, 03:59
Published Вчера, 03:59
Modified Вчера, 04:01
Updated Вчера, 04:01
В Новосибирске возникли противоречивые мнения по поводу действий учителя биологии в школе №32. Родители подали жалобу на педагога, обвиняя ее в том, что она провела обыск среди учеников в мужском туалете, ища вейпы. Видео с этим инцидентом было опубликовано в социальной сети.
Автор жалобы сообщил, что учительница нарушила личные границы детей, зашла в мужской туалет и провела обыск, трогая детей как и где пожелает. Родители также заметили, что администрация школы поддержала действия учителя. Они намерены обратиться в компетентные органы с жалобой.
На записи видно, как школьники выходят из туалета, а учительница стоит в дверях, не позволяя им выйти, и тщательно обыскивает их в поисках вейпов. Она также устно спрашивает, есть ли у них курительные устройства, на что юноши отвечают отрицательно.
Мнения новосибирцев разделились в комментариях под видео. Некоторые считают, что родители должны быть благодарны учительнице за ее заботу о здоровье детей.