Прокуроры устанавливают источник масляной пленки на Оби у набережной в Новосибирске

В конце марта в Яринском затоне подтопило баржу. Тогда на поверхности появилось пятно, его локализовали. В ходе проверки также установят, связан ли этот инцидент с образовавшимся пятном в районе набережной, и были ли приняты достаточные меры для устранения, сообщили корреспонденту Atas.info в прокуратуре.