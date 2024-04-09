atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Прокуроры устанавливают источник масляной пленки на Оби в Новосибирске

Прокуроры устанавливают источник масляной пленки на Оби у набережной в Новосибирске

9 апреля 2024, 06:37
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Прокуроры устанавливают источник масляной пленки на Оби в Новосибирске

В конце марта в Яринском затоне подтопило баржу. Тогда на поверхности появилось пятно, его локализовали. В ходе проверки также установят, связан ли этот инцидент с образовавшимся пятном в районе набережной.

Житель Новосибирска заснял на видео масляную пленку на поверхности Оби в районе Михайловской набережной. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

«Такое у нас в Оби маслице — хоть заправляйся», — комментирует автор видео.

На ситуацию отреагировало надзорное ведомство. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В конце марта в Яринском затоне подтопило баржу. Тогда на поверхности появилось пятно, его локализовали. В ходе проверки также установят, связан ли этот инцидент с образовавшимся пятном в районе набережной, и были ли приняты достаточные меры для устранения, сообщили корреспонденту Atas.info в прокуратуре.

Читайте также:
Баржа затонула на Оби — на воде появились масленые пятна. Проводится проверкаПятно появилось на Оби после подтопления баржи. Источник устанавливаютИнвалиду и его семье выделили жилье после вмешательства новосибирской прокуратуры
#Видео#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Река Обь#Затон#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Вчера, 05:17
Новосибирцев предупредили о китайской секте. Она вербует адептов в соцсетях
Сегодня, 05:03
Барсук напал на жителя Новосибирской области — он хотел укусить его за ногу
Сегодня, 03:56
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
Вчера, 14:57
Кипяток разлился в центре Новосибирска — люди снова остались без отопления
Вчера, 10:54
В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Вчера, 08:40
"