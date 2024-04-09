Прокуроры устанавливают источник масляной пленки на Оби у набережной в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Житель Новосибирска заснял на видео масляную пленку на поверхности Оби в районе Михайловской набережной. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
«Такое у нас в Оби маслице — хоть заправляйся», — комментирует автор видео.
На ситуацию отреагировало надзорное ведомство. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.
В конце марта в Яринском затоне подтопило баржу. Тогда на поверхности появилось пятно, его локализовали. В ходе проверки также установят, связан ли этот инцидент с образовавшимся пятном в районе набережной, и были ли приняты достаточные меры для устранения, сообщили корреспонденту Atas.info в прокуратуре.