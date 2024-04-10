«Хонда» сбила девочку-подростка. Она переходила дорогу по правилам

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Вечером 10 апреля В Ленинском районе сбили девочку-подростка. По информации отдела пропаганды по Новосибирску, авария произошла около 19 часов на улице Титова в районе дома №41.
26-летний мужчина на «Хонде Аккорд» не успел затормозить и сбил 12-летнюю девочку. Ее увезли в больницу.
Известно, что пострадавшая переходила проезжую часть по «зебре».
В начале апреля водитель не справился с управлением и снес остановку на улице Дуси Ковальчук. Мужчина решил избежать ответственности и сбежал с места ДТП. Его пострадавшие пассажиры оказались в больнице.