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«Хонда Аккорд» сбила девочку-подростка на «зебре» в Новосибирске

«Хонда» сбила девочку-подростка. Она переходила дорогу по правилам

10 апреля 2024, 14:17
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

«Хонда Аккорд» сбила девочку-подростка на «зебре» в Новосибирске

Пострадавшая переходила проезжую часть по «зебре». Мужчина по какой-то причине затормозить не успел.

Вечером 10 апреля В Ленинском районе сбили девочку-подростка. По информации отдела пропаганды по Новосибирску, авария произошла около 19 часов на улице Титова в районе дома №41.

26-летний мужчина на «Хонде Аккорд» не успел затормозить и сбил 12-летнюю девочку. Ее увезли в больницу.

Известно, что пострадавшая переходила проезжую часть по «зебре».

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

В начале апреля водитель не справился с управлением и снес остановку на улице Дуси Ковальчук. Мужчина решил избежать ответственности и сбежал с места ДТП. Его пострадавшие пассажиры оказались в больнице.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Сбил ребенка#Алёна Рогонова#Девочка-подросток
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