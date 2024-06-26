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Девочка-подросток

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Июнь
Девочка пошла на реку с одноклассниками и утонула под Новосибирском
25 июня в Искитиме 13-летняя девочка пришла искупаться в реке Бердь в районе пешеходного моста, рассказали в Службе гражданской защиты населения Искитима.
26 июня, 07:35
Май
«Солнечная» девочка из Новосибирска поехала на соревнования благодаря подписчикам
14-летняя Настя — уникальная девочка. Несмотря на синдром Дауна, она уже не раз побеждала в состязаниях по настольному теннису среди детей с такими же особенностями. Недавно она завоевала Кубок России. Сейчас Настя отправилась на новые соревнования при помощи неравнодушных подписчиков.
27 мая, 07:23
Апрель
«Хонда» сбила девочку-подростка. Она переходила дорогу по правилам
Пострадавшая переходила проезжую часть по «зебре». Мужчина по какой-то причине затормозить не успел.
10 апреля, 14:17
Март
Мать попросила Бастрыкина разобраться в смерти 12-летней дочери. Женщина винит врачей
История произошла в новосибирском Купино в 2022 году. Ухудшение самочувствия девочки совпало с вакцинированием от клещевого энцефалита. Врачи поставили ей ОРВИ, но она впала в кому и скончалась.
29 марта, 10:45
В Новосибирске спасли ногу девочки, которая застряла между деревьев — кадры спасения
Неизвестно, как там она оказалась, но выбраться самостоятельно не смогла. На место вызвали спасателей МАСС.
29 марта, 06:24
«Тойота Рав» сбила 14-летнюю девочку-подростка. Она переходила дорогу не по «зебре»
Девочка решила проигнорировать пешеходный переход, в результате ей потребовалась медицинская помощь.
25 марта, 12:37

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