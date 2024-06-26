Девочка-подросток

«Солнечная» девочка из Новосибирска поехала на соревнования благодаря подписчикам

14-летняя Настя — уникальная девочка. Несмотря на синдром Дауна, она уже не раз побеждала в состязаниях по настольному теннису среди детей с такими же особенностями. Недавно она завоевала Кубок России. Сейчас Настя отправилась на новые соревнования при помощи неравнодушных подписчиков.