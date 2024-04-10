Исчезнувшая: Что известно о пропавшей студентке, которую 20 лет ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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В апреле председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у регионального ведомства поднять дело о пропавшей осенью 2003 года Екатерине Завьяловой 1983 года рождения. 2 ноября она отправилась в клуб, после этого о ней ничего не известно. Сама девушка из Ноябрьска Тюменской области. В 2002 году она приехала в Новосибирск, поступила в медицинскую академию, снимала комнату на Кропоткина.
5 ноября 2003-го мать не смогла связаться с дочерью и обратилась в полицию. Заявление у нее приняли не сразу — просили прийти после праздников. Елена смогла официально заявить об исчезновении дочери только 10 ноября.
Всё, что известно Елене, она изложила в заявлении, которое написала в полицию. Вечером 2 ноября Екатерина вместе с дочерью хозяйки квартиры пошла гулять. Девушки посетили кафе «Гараж», где познакомились с двумя парнями и просидели с ними до часу ночи. Затем Екатерина предложила продолжить вечер в клубе, но все якобы отказались, и студентка поехала в Madison на проспекте Дзержинского на попутке. Охранники рассказали, что гостья была в клубе одна, ушла из него под утро тоже без сопровождения.
Заявление передали в другой отдел, потому что девушка пропала в другом районе. Дело возбудили только после обращения в прокуратуру. Но со временем зацепок не нашли, расследование приостановили.
По информации женщины, у ее дочери был знакомый — высокопоставленный сотрудник полиции, пишет «КП-Новосибирск». Дочь хозяйки квартиры говорила, что Катя и ее знакомый в погонах общались довольно близко. Но сам мужчина отрицает факт знакомства с ее дочерью, говорит мать.
Елена не оставляет надежду узнать, что случилось с ее дочерью. Она уверена: следователи учли не все детали, допросили не всех важных свидетелей.