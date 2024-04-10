Исчезнувшая: Что известно о пропавшей студентке, которую 20 лет ищут в Новосибирске

Всё, что известно Елене, она изложила в заявлении, которое написала в полицию. Вечером 2 ноября Екатерина вместе с дочерью хозяйки квартиры пошла гулять. Девушки посетили кафе «Гараж», где познакомились с двумя парнями и просидели с ними до часу ночи. Затем Екатерина предложила продолжить вечер в клубе, но все якобы отказались, и студентка поехала в Madison на проспекте Дзержинского на попутке. Охранники рассказали, что гостья была в клубе одна, ушла из него под утро тоже без сопровождения.