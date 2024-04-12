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Водитель и пассажир погибли в лобовом ДТП на трассе под Новосибирском

Две иномарки расхлестались на трассе под Новосибирском — погибли два человека

12 апреля 2024, 10:03
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области

Водитель и пассажир погибли в лобовом ДТП на трассе под Новосибирском

В первом автомобиле двое погибли и еще один травмировался. Во втором — никто не пострадал.

На автодороге Н-1505 в Краснозёрском районе 52-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander вырулил на полосу встречного движения и не успел разминуться с Nissan Liberty. За рулем была 35-летняя женщина. От удара Mitsubishi улетел в кювет.

Водитель Mitsubishi и его 41-летний пассажир погибли сразу. Еще один мужчина 52-х лет госпитализирован, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

В Nissan все остались целы.

Видео: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области

Отдел пропаганды регионального ГИБДД опубликовал кадры с места аварии.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области
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