Две иномарки расхлестались на трассе под Новосибирском — погибли два человека

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
На автодороге Н-1505 в Краснозёрском районе 52-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander вырулил на полосу встречного движения и не успел разминуться с Nissan Liberty. За рулем была 35-летняя женщина. От удара Mitsubishi улетел в кювет.
Водитель Mitsubishi и его 41-летний пассажир погибли сразу. Еще один мужчина 52-х лет госпитализирован, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.
В Nissan все остались целы.
Отдел пропаганды регионального ГИБДД опубликовал кадры с места аварии.