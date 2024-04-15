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Published Сегодня, 10:31

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Мужчина мог душить медсестру шуруповертом

Новосибирский псих едва не придушил медсестру из-за телефона — что ему грозит

15 апреля 2024, 10:31
Фото: СУ СКР по НСО
Мужчина мог душить медсестру шуруповертом

Пациент психбольницы попытался убить медсестру в Новосибирской области

В Черепановском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего пациента психиатрической больницы. Он обвиняется в покушении на убийство и краже телефона.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Новосибирец проходил лечение от алкогольной зависимости и откровенно скучал. Не выдержав заточения, он потребовал у медсестры мобильный телефон, чтобы позвонить друзьям и излить душу. Когда та отказала, он напал на нее с шуруповертом, а после попытался задушить.

Женщина оказала весьма активное сопротивление, однако буйный пациент успел несколько раз ударить ее. После этого он забрал мобильный телефон и попытался скрыться из больницы в надежде на культурный отдых. Но вскоре его поймали санитары с полицейскими и водворили обратно.

Материалы по делу направлены в суд. Теперь неспокойному новосибирцу придется ответить за содеянное и компенсировать материальный ущерб в размере 150 тысяч рублей.

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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Кража#Следственный комитет#Покушение на убийство#Психбольница
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