Новосибирский псих едва не придушил медсестру из-за телефона — что ему грозит

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Новосибирец проходил лечение от алкогольной зависимости и откровенно скучал. Не выдержав заточения, он потребовал у медсестры мобильный телефон, чтобы позвонить друзьям и излить душу. Когда та отказала, он напал на нее с шуруповертом, а после попытался задушить.
Женщина оказала весьма активное сопротивление, однако буйный пациент успел несколько раз ударить ее. После этого он забрал мобильный телефон и попытался скрыться из больницы в надежде на культурный отдых. Но вскоре его поймали санитары с полицейскими и водворили обратно.
Материалы по делу направлены в суд. Теперь неспокойному новосибирцу придется ответить за содеянное и компенсировать материальный ущерб в размере 150 тысяч рублей.