Новосибирский псих едва не придушил медсестру из-за телефона — что ему грозит

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Новосибирец проходил лечение от алкогольной зависимости и откровенно скучал. Не выдержав заточения, он потребовал у медсестры мобильный телефон, чтобы позвонить друзьям и излить душу. Когда та отказала, он напал на нее с шуруповертом, а после попытался задушить.