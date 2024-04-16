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К 2026 году в Новосибирской области качественным водоснабжением обеспечат более 43 тысяч жителей

Более 43 тысяч жителей Новосибирской области обеспечат качественной водой к 2026 году

16 апреля 2024, 07:47
Фото: 1MI
К 2026 году в Новосибирской области качественным водоснабжением обеспечат более 43 тысяч жителей
До 2026 года в Новосибирской области продлена региональная программа по повышению качества водоснабжения. Новые масштабные комплексы водоснабжения появятся в городах Барабинск, Каргат и поселке Чаны. Изменения внесены в соответствующее постановление правительства региона.

Финансирование региональной программы увеличено на 2 млрд 402 млн рублей и составляет теперь 9 млрд 626 млн рублей. По словам и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, эти средства будут направлены на строительство крупных комплексов водоснабжения в указанных населенных пунктах. Это поможет обеспечить качественным водоснабжением более 43 тысяч человек.

Благодаря реализации проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019–2023 годах в Новосибирской области созданы современные системы подготовки питьевой воды в Венгерово, Сузуне, Маслянино, Карасуке, Красноозерском, Тогучине, Усть-Тарке. Также был построен новый водовод в городе Обь. В настоящее время продолжается работа над объектами в Ордынском, Татарске и Коченево.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Вода#Водоснабжение#Чистая вода
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