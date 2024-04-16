Более 43 тысяч жителей Новосибирской области обеспечат качественной водой к 2026 году

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Финансирование региональной программы увеличено на 2 млрд 402 млн рублей и составляет теперь 9 млрд 626 млн рублей. По словам и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, эти средства будут направлены на строительство крупных комплексов водоснабжения в указанных населенных пунктах. Это поможет обеспечить качественным водоснабжением более 43 тысяч человек.
Благодаря реализации проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019–2023 годах в Новосибирской области созданы современные системы подготовки питьевой воды в Венгерово, Сузуне, Маслянино, Карасуке, Красноозерском, Тогучине, Усть-Тарке. Также был построен новый водовод в городе Обь. В настоящее время продолжается работа над объектами в Ордынском, Татарске и Коченево.