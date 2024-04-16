Более 43 тысяч жителей Новосибирской области обеспечат качественной водой к 2026 году

Финансирование региональной программы увеличено на 2 млрд 402 млн рублей и составляет теперь 9 млрд 626 млн рублей. По словам и. о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, эти средства будут направлены на строительство крупных комплексов водоснабжения в указанных населенных пунктах. Это поможет обеспечить качественным водоснабжением более 43 тысяч человек.