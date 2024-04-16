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Где опасно ездить

Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС

16 апреля 2024, 01:35
Фото: Изображение Midjourney
Где опасно ездить
Появился список опасных дорог в Новосибирской области из-за сильного тумана и плохой видимости.

Во избежания риска различных происшествий на дорогах, МЧС назвало 25 опасных участков трасс, где нужно быть предельно внимательными. Риски добавляет туман, который прогнозируют 16 апреля.

Туман сильно снижает видимость на дорогах. Среди дорог, где важно быть осторожными, есть Р-256 «Чуйский тракт» и Р-255 «Сибирь».

Кроме того, есть вероятность затруднения в движении машины из-за мокрого снега, а также гололедицы на дорогах региона.

Фото: ГУ МЧС по НСО
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Дороги#Россия#МЧС#Туман
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