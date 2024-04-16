Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС

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Во избежания риска различных происшествий на дорогах, МЧС назвало 25 опасных участков трасс, где нужно быть предельно внимательными. Риски добавляет туман, который прогнозируют 16 апреля.
Туман сильно снижает видимость на дорогах. Среди дорог, где важно быть осторожными, есть Р-256 «Чуйский тракт» и Р-255 «Сибирь».
Кроме того, есть вероятность затруднения в движении машины из-за мокрого снега, а также гололедицы на дорогах региона.