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Подростки-мигранты с электрошокером угрожают прохожим в Новосибирске

Подростки-мигранты с электрошокером угрожают прохожим в Новосибирске

23 апреля 2024, 06:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Компания подростков держит в страхе детей в микрорайоне МЖК. Как сообщила местная жительница, в качестве оружия для устрашения банда использует электрошокер.

По словам женщины, одной из жертв стала ее младшая сестра. Девочку оскорбляли, угрожали применить электрический ток и избить. Сама жительница пыталась поговорить с подростками, но, по ее словам, какого-то положительного эффекта это не дало.

Согласно законодательству РФ, граждане могут приобретать электрошокер с целью самозащиты. Мощность устройства не должна превышать 3 Вт. Разрешение касается только совершеннолетних.

Atas.info обратился в полицию, чтобы прояснить ситуацию. Корреспонденту посоветовали обратиться в СК. Редакция направила запрос.

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Ранее мать новосибирского второклассника обратилась к главе СК Александру Бастрыкину. По ее словам, ученик-ребенок из семьи мигрантов обидел ее сына. Руководитель ведомства потребовал отчитаться о мерах воздействия на малолетнего нарушителя.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Подростки
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