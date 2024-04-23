Подростки-мигранты с электрошокером угрожают прохожим в Новосибирске

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Published Сегодня, 06:39
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По словам женщины, одной из жертв стала ее младшая сестра. Девочку оскорбляли, угрожали применить электрический ток и избить. Сама жительница пыталась поговорить с подростками, но, по ее словам, какого-то положительного эффекта это не дало.
Согласно законодательству РФ, граждане могут приобретать электрошокер с целью самозащиты. Мощность устройства не должна превышать 3 Вт. Разрешение касается только совершеннолетних.
Atas.info обратился в полицию, чтобы прояснить ситуацию. Корреспонденту посоветовали обратиться в СК. Редакция направила запрос.
Ранее мать новосибирского второклассника обратилась к главе СК Александру Бастрыкину. По ее словам, ученик-ребенок из семьи мигрантов обидел ее сына. Руководитель ведомства потребовал отчитаться о мерах воздействия на малолетнего нарушителя.