atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Чемпионка не пришла на финальное испытание

Беспрецедентная выходка новосибирской пловчихи может стать точкой в ее карьере

24 апреля 2024, 03:05
Фото: Вита Симонова/ВКонтакте
Чемпионка не пришла на финальное испытание
Новосибирская пловчиха отказалась выйти на финальный заплыв на чемпионате: теперь ее могут исключить из состава команды, о чем заявил представитель сборной Новосибирской области на соревнованиях Александр Мартынов.

Чемпионка мира по плаванию Виталина Симонова попала в скандал. Она не пришла на старт заплыва на Чемпионате России. Спортсменку целенаправленно включили в состав финалисток, чтобы у сборной был шанс завоевать медали, пишет VN ru. Команда была шокирована поступком своей коллеги.

Сама же Симонова объяснила свою выходку тем, что тренер не стал обсуждать с ней вопрос состава команды. Теперь же, после беспрецедентного случая, Минспорт будет рассматривать исключение чемпионки из состава сборной, которая представляет Новосибирскую область.

Стоит отметить, что команда все равно показала положительные результаты на соревнованиях. Новосибирцы вошли в пятерку лидеров, завоевав девять медалей.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прилетела в Новосибирск на соревнования
Узнать подробнее
Читайте также:
Родители детей-пловцов заявили о незаконных поборах на соревнования в НовосибирскеВ Новосибирске гимнастка попала в реанимацию с раком крови после соревнований
#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Спортсмены#Соревнования#Команда
Подпишитесь
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Вчера, 09:24
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
Вчера, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
Вчера, 08:55
Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки
Вчера, 07:50
Отопление в Новосибирске могут отключить только после майских праздников
Вчера, 05:03
В Новосибирске грабят историческое здание бывшей мясохладобойни
Вчера, 04:45
"