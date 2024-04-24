Беспрецедентная выходка новосибирской пловчихи может стать точкой в ее карьере

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Чемпионка мира по плаванию Виталина Симонова попала в скандал. Она не пришла на старт заплыва на Чемпионате России. Спортсменку целенаправленно включили в состав финалисток, чтобы у сборной был шанс завоевать медали, пишет VN ru. Команда была шокирована поступком своей коллеги.
Сама же Симонова объяснила свою выходку тем, что тренер не стал обсуждать с ней вопрос состава команды. Теперь же, после беспрецедентного случая, Минспорт будет рассматривать исключение чемпионки из состава сборной, которая представляет Новосибирскую область.
Стоит отметить, что команда все равно показала положительные результаты на соревнованиях. Новосибирцы вошли в пятерку лидеров, завоевав девять медалей.