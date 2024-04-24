Беспрецедентная выходка новосибирской пловчихи может стать точкой в ее карьере

Сама же Симонова объяснила свою выходку тем, что тренер не стал обсуждать с ней вопрос состава команды. Теперь же, после беспрецедентного случая, Минспорт будет рассматривать исключение чемпионки из состава сборной, которая представляет Новосибирскую область.