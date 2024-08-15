atas.info
ГлавноеВсе новости

Команда

Выбрать дату
Август
Уволили досрочно главного тренера ФК «Сибирь» за провальные результаты на играх
15 августа, 06:02
Июль
Команду Локтя «ликвидируют» — в Новосибирске назначен новый глава Октябрьского района
Глава областного центра Кудрявцев подписал соответствующий документ о назначении, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
15 июля, 03:13
Июнь
Гендиректор ХК «Сибирь» прокомментировал моментальный уход Гатиятулина
Директор хоккейного клуба «Сибирь» прокомментировал поступок Анвара Гатиятулина — последний согласился стать тренером «Сибири» и сразу же отказался.
10 июня, 12:52
Май
О продаже алкогольного пива на новом ЛДС отшутился гендиректор ХК «Сибирь»
30 мая, 09:13
Апрель
Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о формировании новой команды
26 апреля, 08:09
Беспрецедентная выходка новосибирской пловчихи может стать точкой в ее карьере
Новосибирская пловчиха отказалась выйти на финальный заплыв на чемпионате: теперь ее могут исключить из состава команды, о чем заявил представитель сборной Новосибирской области на соревнованиях Александр Мартынов.
24 апреля, 03:05
Январь
Новосибирский ХК «Сибирь» лишили четырех очков и оштрафовали на 2 млн
ХК «Сибирь» лишился четырех очков. За несоблюдение важных правил хоккейный клуб оштрафовали и лишили победы в матчах.
18 января, 04:01
Декабрь 2023
Новосибирская команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ
Команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ и продолжит борьбу за десять миллионов рублей.
11 декабря 2023, 05:21
Ноябрь 2023
Что известно о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске
Спортсмен умер во время матча в Новосибирске: когда он получил пас, то упал на спину и не пришел в сознание. Знакомые рассказали о хоккеисте.
13 ноября 2023, 01:30
Октябрь 2023
Чулымские юмористы из команды «Столик» попадут на ТВ — они могут получить 10 млн
На телеканале ТНТ появится команда юмористов из Новосибирской области. Молодые люди ранее уже становились звездами комедийных проектов.
27 октября 2023, 04:12
Сентябрь 2023
Блогер из Новосибирска Дарья Александрова назвала минусы шоу «Выжить в Дубае»
На проекте «Выжить в Дубае» блогер Дарья Александрова столкнулась с конфликтами, попала в команду старше себя, но все же добралась до финала.
25 сентября 2023, 04:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика