Заболеваемость корью резко выросла в России — новый антирекорд

Для России важно создать надежный противоэпидемический щит. Иммунитет населения снижается, но массовая ревакцинация не проводится. Кроме того, не все дети получают прививку от кори, так как некоторые родители относятся к вакцинации отрицательно. При этом в России производится достаточное количество вакцин против кори, и если возникают сложности, они быстро устраняются. Росздравнадзор следит за наличием препаратов и оперативно решает проблемы с их дефицитом, как отмечает Лариса Попович. Если проблемы и возникают, то скорее они имеют организационный характер.