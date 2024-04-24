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Корью болеют пациенты

Заболеваемость корью резко выросла в России — новый антирекорд

24 апреля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
Корью болеют пациенты
В России замечен значительный рост случаев кори: по статистике, количество пациентов с этим заболеванием в 2023 году увеличилось на 127 раз по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные являются антирекордом по заболеваемости корью в России. В прошлом году число заразившихся превысило 12 тысяч человек, что в 127 раз больше, чем в 2022 году, когда было около 100 случаев, пишет «Медвестник», ссылаясь на данные Роспотребнадзора. Согласно медицинским источникам, уровень заболеваемости в 2023 году стал самым высоким за последние 29 лет.

Причиной такого резкого увеличения случаев кори в России являются несколько факторов. Во-первых, это связано с пандемией COVID-19. Из-за коронавирусных ограничений, дети либо не получали прививки вовремя, либо пропускали их. Кроме того, в страну прибывает большое количество мигрантов из Центральной Азии, многие из которых не имеют прививок. Вспышки кори также были зарегистрированы в Казахстане, часть случаев связана с импортом инфекции.

В зоне риска также находятся детиВ зоне риска также находятся дети
В зоне риска также находятся дети
Фото: Изображение Midjourney

Специалисты высказывают опасения относительно будущего. Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики, говорит о технических сбоях, которые усложняют ситуацию. Она отмечает, что уменьшение количества пациентов с корью пока не предвидится, так как проблема кроется не только в вакцинации, но и в изменении геополитической обстановки, что мешает эффективной борьбе с заболеванием.

Для России важно создать надежный противоэпидемический щит. Иммунитет населения снижается, но массовая ревакцинация не проводится. Кроме того, не все дети получают прививку от кори, так как некоторые родители относятся к вакцинации отрицательно. При этом в России производится достаточное количество вакцин против кори, и если возникают сложности, они быстро устраняются. Росздравнадзор следит за наличием препаратов и оперативно решает проблемы с их дефицитом, как отмечает Лариса Попович. Если проблемы и возникают, то скорее они имеют организационный характер.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Иммунитет#Вакцинация#Россия#Мигранты#Статистика#Пациенты#Корь#Прививки#Все материалы авторов#Инфекция
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