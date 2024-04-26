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Published Сегодня, 05:04

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Зрители вели себя неуважительно

Наглых зрителей на спектакле в Новосибирске пристыдила театралка

26 апреля 2024, 05:04
Фото: 1MI
Зрители вели себя неуважительно
В новосибирском театре прошел спектакль «Раневская. Одинокая насмешница»: со слов посетительницы, зрители были не заинтересованы смотреть представление.

Женщина решила посетить премьеру спектакля «Раневская. Одинокая насмешница». Представление показывали актеры из Москвы, поэтому зал был полон зрителей. Однако, со слов сибирячки, посетители были не заинтересованы игрой актеров. Многие забыли, как нужно вести себя в культурных заведениях.

Театралку шокировало то, что некоторые из новосибирцев ели прямо в зале, сидели в телефоне и громко разговаривали. В один момент актер даже делал паузу, так как ему мешали в зале.

Зрительнице было стыдно за горожан. Она переживает, что могут подумать о Новосибирске знаменитые актеры из столицы, пишет «Горсайт». Причем неуважение к гостям показывало как молодое поколение, так и взрослое.

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#Эмилия Губарева#Культура#Общество#Новосибирск#Театр#Актеры#Спектакль#Зрители
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