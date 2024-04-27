С лопатой в руках заметили нового мэра Кудрявцева на улицах Новосибирска

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
27 апреля в Новосибирске проходит ежегодное массовое мероприятие — общегородской субботник. Принять непосредственное участие решил новый мэр Максим Кудрявцев. Он выбрал сквер Героев Донбасса. Напомним, ранее он обещал очистить город к 9 мая.
«Замечательное место. Это по сути народный проект, когда несколько лет назад жители предложили здесь реализовать благоустроенный парк, депутаты на этот позыв откликнулись. Уже сделаны дорожки, сейчас мы убрали территорию. В этом году выделены деньги, чтобы дополнить сквер элементами благоустройства», — сказал Кудрявцев.
Два года назад предшественник Кудрявцева Анатолий Локоть наводил чистоту в том же сквере Героев Донбасса.