atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Максим Кудрявцев

С лопатой в руках заметили нового мэра Кудрявцева на улицах Новосибирска

27 апреля 2024, 04:28
Фото: t.me/kudryavtsevmaksim
Максим Кудрявцев
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, вступивший в должность накануне, вышел на субботник, видео размещено в официальном телеграм-канале мэра.

27 апреля в Новосибирске проходит ежегодное массовое мероприятие — общегородской субботник. Принять непосредственное участие решил новый мэр Максим Кудрявцев. Он выбрал сквер Героев Донбасса. Напомним, ранее он обещал очистить город к 9 мая.

«Замечательное место. Это по сути народный проект, когда несколько лет назад жители предложили здесь реализовать благоустроенный парк, депутаты на этот позыв откликнулись. Уже сделаны дорожки, сейчас мы убрали территорию. В этом году выделены деньги, чтобы дополнить сквер элементами благоустройства», — сказал Кудрявцев.

Два года назад предшественник Кудрявцева Анатолий Локоть наводил чистоту в том же сквере Героев Донбасса.

Видео: t.me/kudryavtsevmaksim
Читайте также:
Когда уберут Новосибирск: названа дата городского субботника весной 2024Новосибирцев приглашают на общегородской субботник 27 апреляПлан борьбы с пылью представил мэр Новосибирска Кудрявцев
#Алёна Рогонова#Видео#Новосибирск#Субботник
Подпишитесь
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
Вчера, 05:25
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
Вчера, 08:09
Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать таксистом
Вчера, 07:42
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
Вчера, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Вчера, 05:33
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"