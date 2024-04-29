Пал травы едва не уничтожил целый поселок под Новосибирском

Из поста следует, что загорелись постройки: несколько дач и пять домов, однако в соцсетях сообщается, что они были нежилые. За кадром автор публикации заявляет, что «горит вся деревня», однако официально в ГУ МЧС информацию не прокомментировали. О пострадавших не сообщается.