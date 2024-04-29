Пал травы едва не уничтожил целый поселок под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Все случилось в Мошковском районе в деревне Старый порос. Огонь охватил деревню 28 апреля. Как сообщили очевидцы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск», виной тому стал пал прошлогодней травы.
Из поста следует, что загорелись постройки: несколько дач и пять домов, однако в соцсетях сообщается, что они были нежилые. За кадром автор публикации заявляет, что «горит вся деревня», однако официально в ГУ МЧС информацию не прокомментировали. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Местным жителям не рекомендуется разжигать костры, а в целом необходимо аккуратно обращаться с открытым огнем.