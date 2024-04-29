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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:50

Загорелись дома

Пал травы едва не уничтожил целый поселок под Новосибирском

29 апреля 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Загорелись дома
В районе Новосибирской области загорелся поселок, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось в Мошковском районе в деревне Старый порос. Огонь охватил деревню 28 апреля. Как сообщили очевидцы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск», виной тому стал пал прошлогодней травы.

Из поста следует, что загорелись постройки: несколько дач и пять домов, однако в соцсетях сообщается, что они были нежилые. За кадром автор публикации заявляет, что «горит вся деревня», однако официально в ГУ МЧС информацию не прокомментировали. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Местным жителям не рекомендуется разжигать костры, а в целом необходимо аккуратно обращаться с открытым огнем.

Высокая опасность пожаров сохраняется в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Огонь#Мошковский район
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