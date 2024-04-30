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Игроки найдут другую работу

Сразу четыре игрока покинули новосибирский ХК «Сибирь»: в чем причина

30 апреля 2024, 06:29
Фото: ХК «Сибирь"/Новосибирская область
Игроки найдут другую работу
Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение расстаться с четырьмя игроками, сообщается в официальных аккаунтах клуба.

Поклонники хоккейного клуба утром 30 апреля узнали, что команду «Сибирь» покинули сразу четыре игрока. Причиной тому стали истекшие контракты. Продлевать их клуб отказался. Теперь игроки продолжат работать в других клубах.

За игру в сезоне поблагодарили вратаря Антона Худобина, защитника Зията Пайгина, нападающих Артёма Михеева и Максима Марушева. «Сибирь» пожелала успехов в спортивной карьере.

Напомним, ранее хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракты с двумя нападающими: 24-летним Павлом Гоголевым и 33-летним Георгием Белоусовым.

Контракты с двумя нападающими на год продлил ХК «Сибирь»
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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Игры#Хоккей#Хк сибирь
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