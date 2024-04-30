Сразу четыре игрока покинули новосибирский ХК «Сибирь»: в чем причина

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Поклонники хоккейного клуба утром 30 апреля узнали, что команду «Сибирь» покинули сразу четыре игрока. Причиной тому стали истекшие контракты. Продлевать их клуб отказался. Теперь игроки продолжат работать в других клубах.
За игру в сезоне поблагодарили вратаря Антона Худобина, защитника Зията Пайгина, нападающих Артёма Михеева и Максима Марушева. «Сибирь» пожелала успехов в спортивной карьере.
Напомним, ранее хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракты с двумя нападающими: 24-летним Павлом Гоголевым и 33-летним Георгием Белоусовым.