Как покрасить яйца в домашних условиях на Пасху 2024: топ-6 способов

Такая капуста дает яйцам насыщенный голубоватый цвет. Нарежьте краснокочанную капусту квадратами, залейте шестью стаканами воды. Пусть она закипит, а затем варится еще минут 30. Отвар нужно будет процедить. Для эксперимента, яйца могут получить разные оттенки, для этого разделите отвар на три части: в одну ничего не добавляйте, во вторую ложку соды, а в третью уксуса. Отварите отдельно яйца, а затем разложите их по емкостям отвара. Забудьте о них на 4 часа.