Как покрасить яйца в домашних условиях на Пасху 2024: топ-6 способов

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Насыщенный оттенок золотистого цвета можно получить без красителей. Для этого нужно вскипятить 2 литра воды, добавить туда 1 столовую ложку уксуса, соли и 3 столовых ложки куркумы. Затем готовую жидкость после кипячения нужно остудить. Выложите туда яйца, снова доведите до кипения и поварите еще 10 минут. Оставьте яйца в воде на пару часов.
Это классический способ покраски яиц, которым пользовались все наши бабушки. На десять яиц вам нужна пол-литровая банка шелухи от лука. Чем больше — тем лучше. Шелуху необходимо залить кипятком, проварить 40 минут на маленьком огне. В этот отвар выложите яйца и 1 ложку соли. Варите их до готовности — 10-12 минут.
Вам необходимо натереть свеклу. Залейте ее кипятком, не забудьте одну ложку уксуса и поставьте ее варить на 20 минут после кипения. Затем сварите яйца в этом отваре. Им нужно настояться для насыщенности оттенка.
Такая капуста дает яйцам насыщенный голубоватый цвет. Нарежьте краснокочанную капусту квадратами, залейте шестью стаканами воды. Пусть она закипит, а затем варится еще минут 30. Отвар нужно будет процедить. Для эксперимента, яйца могут получить разные оттенки, для этого разделите отвар на три части: в одну ничего не добавляйте, во вторую ложку соды, а в третью уксуса. Отварите отдельно яйца, а затем разложите их по емкостям отвара. Забудьте о них на 4 часа.
Найдите ненужную емкость для отвара, потому что зеленка плохо отмывается. Поставьте варить яйца. В воду добавьте две ложки соли и пару капель зеленки, в зависимости какую яркость вы хотите сделать. Варите яйца до готовности — 12 минут.
На один литр воды добавьте 6 ложек кофе, варите до кипения, а затем еще 10 минут. Затем дайте отвару остыть. Поставьте туда яйца и варите до готовности. Если хотите более яркий цвет, то оставьте остывать яйца в кофе.