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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Как покрасить яйца

Как покрасить яйца в домашних условиях на Пасху 2024: топ-6 способов

3 мая 2024, 13:43
Фото: 1MI
Как покрасить яйца
5 мая православные верующие будут отмечать светлый праздник — Пасху. Традиционными угощениями в этот день являются кулич и яйца. С последними проводят целые обряды. Хозяйки стараются украшать яйца разными узорами, красить их или клеить наклейки. Мы нашли лучшие способы их покраски, — рассказываем.

Покраска куркумой

Насыщенный оттенок золотистого цвета можно получить без красителей. Для этого нужно вскипятить 2 литра воды, добавить туда 1 столовую ложку уксуса, соли и 3 столовых ложки куркумы. Затем готовую жидкость после кипячения нужно остудить. Выложите туда яйца, снова доведите до кипения и поварите еще 10 минут. Оставьте яйца в воде на пару часов.

Покраска куркумойПокраска куркумой
Покраска куркумой
Фото: atas.info

Покраска луковой шелухой

Это классический способ покраски яиц, которым пользовались все наши бабушки. На десять яиц вам нужна пол-литровая банка шелухи от лука. Чем больше — тем лучше. Шелуху необходимо залить кипятком, проварить 40 минут на маленьком огне. В этот отвар выложите яйца и 1 ложку соли. Варите их до готовности — 10-12 минут.

Покраска луковой шелухойПокраска луковой шелухой
Покраска луковой шелухой
Фото: atas.info

Свекольные яйца

Вам необходимо натереть свеклу. Залейте ее кипятком, не забудьте одну ложку уксуса и поставьте ее варить на 20 минут после кипения. Затем сварите яйца в этом отваре. Им нужно настояться для насыщенности оттенка.

Свекольные яйцаСвекольные яйца
Свекольные яйца
Фото: atas.info

Фиолетовая капуста

Такая капуста дает яйцам насыщенный голубоватый цвет. Нарежьте краснокочанную капусту квадратами, залейте шестью стаканами воды. Пусть она закипит, а затем варится еще минут 30. Отвар нужно будет процедить. Для эксперимента, яйца могут получить разные оттенки, для этого разделите отвар на три части: в одну ничего не добавляйте, во вторую ложку соды, а в третью уксуса. Отварите отдельно яйца, а затем разложите их по емкостям отвара. Забудьте о них на 4 часа.

Фиолетовая капустаФиолетовая капуста
Фиолетовая капуста
Фото: atas.info

Зеленка

Найдите ненужную емкость для отвара, потому что зеленка плохо отмывается. Поставьте варить яйца. В воду добавьте две ложки соли и пару капель зеленки, в зависимости какую яркость вы хотите сделать. Варите яйца до готовности — 12 минут.

ЗеленкаЗеленка
Зеленка
Фото: atas.info

Кофейные яйца

На один литр воды добавьте 6 ложек кофе, варите до кипения, а затем еще 10 минут. Затем дайте отвару остыть. Поставьте туда яйца и варите до готовности. Если хотите более яркий цвет, то оставьте остывать яйца в кофе.

Кофейные яйцаКофейные яйца
Кофейные яйца
Фото: atas.info
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вера#Православие#Россия#Праздник#Еда#Пасха#Яйца#Все материалы авторов
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