Что поставить на пасхальный стол, рассказал священник из Новосибирска

Что касается других блюд, то тут уже выбор у каждого самостоятельный, пишет АиФ-Новосибирск. Церковь никаких правил на этот счет не устанавливает. Главное помнить, что чревоугодие — грех. Многие объедаются за праздничным столом, не зная меры.