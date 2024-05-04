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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В этот день едят кулич

Что поставить на пасхальный стол, рассказал священник из Новосибирска

4 мая 2024, 04:51
Фото: 1MI
В этот день едят кулич
5 мая православные верующие встречают светлый праздник — Пасху: священник рассказал, что можно поставить в этот день на стол.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии поведал, что традиционными блюдами на Пасху являются крашеные яйца и кулич. Их можно приготовить в домашних условиях или же купить в любом магазине.

Что касается других блюд, то тут уже выбор у каждого самостоятельный, пишет АиФ-Новосибирск. Церковь никаких правил на этот счет не устанавливает. Главное помнить, что чревоугодие — грех. Многие объедаются за праздничным столом, не зная меры.

Напомним, ранее мы рассказали, каким способом можно покрасить яйца. Это не отнимет у вас много времени.

Как покрасить яйца в домашних условиях на Пасху 2024: топ-6 способов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вера#Православие#Праздник#Еда#Пасха
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