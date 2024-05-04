Что поставить на пасхальный стол, рассказал священник из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии поведал, что традиционными блюдами на Пасху являются крашеные яйца и кулич. Их можно приготовить в домашних условиях или же купить в любом магазине.
Что касается других блюд, то тут уже выбор у каждого самостоятельный, пишет АиФ-Новосибирск. Церковь никаких правил на этот счет не устанавливает. Главное помнить, что чревоугодие — грех. Многие объедаются за праздничным столом, не зная меры.
Напомним, ранее мы рассказали, каким способом можно покрасить яйца. Это не отнимет у вас много времени.