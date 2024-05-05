Водитель мопеда погиб на дороге в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Поздно вечером в субботу, 4 мая, 54-летний мужчина за рулем мопеда GRYPHON ORION, не справился с управлением и перевернулся на дороге в районе села Светлая Поляна в Болотнинском районе.
Мотолюбитель погиб, шлема на его голове не было. Причина опрокидывания мопеда пока еще выясняется, добавили в дорожной полиции.
Ранее мы рассказывали о том, что ДТП с участием мотоциклиста частично заблокировано движение по улице Ипподромской в Новосибирске.