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В ГИБДД пока не могут назвать точную причину трагедии

Водитель мопеда погиб на дороге в Новосибирской области

5 мая 2024, 06:17
Фото: 1MI
В ГИБДД пока не могут назвать точную причину трагедии
Смертельное ДТП произошло на территории Болотнинского района, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Поздно вечером в субботу, 4 мая, 54-летний мужчина за рулем мопеда GRYPHON ORION, не справился с управлением и перевернулся на дороге в районе села Светлая Поляна в Болотнинском районе.

Мотолюбитель погиб, шлема на его голове не было. Причина опрокидывания мопеда пока еще выясняется, добавили в дорожной полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что ДТП с участием мотоциклиста частично заблокировано движение по улице Ипподромской в Новосибирске.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Гибель
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