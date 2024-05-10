atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел 9 мая в Новосибирске

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел 9 мая в Новосибирске

10 мая 2024, 04:20
Фото: atas.info
В Новосибирске вечером 9 мая на Михайловской набережной состоялся праздничный салют, следует из сообщения пресс-службы Центрального военного округа.

На Михайловской набережной Новосибирска вечером 9 мая прогремел салют в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нынешний праздник пушки было решено установить в левой части променада, недалеко от строительной площадки четвертого моста через Обь.

Яркое зрелище радовало новосибирцев и гостей города около 15 минут. Помимо трех десятков громких залпов из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, в небо над столицей Сибири взлетели более полутысячи разноцветных фейерверков из салютных установок.

В пресс-службе отметили, что в организации запуска салюта приняли участие около трех десятков военнослужащих округа.

В этом году мэрия Новосибирска отменила фейерверк за театром НОВАТ в центре города, объяснив это соображениями безопасности. Все сэкономленные таким образом деньги власти пообещали потратить на День города.

Утренний военный парад собрал несколько тысяч зрителей.

Читайте также:
Фонтаны включили в центре Новосибирска — посмотрите на эту красотуПарад Победы завершился в Новосибирске — что говорят зрители«Город-завод»: Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем Победы
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Праздник#Салют#День Победы#Михайловская набережная
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
8 мая, 02:33
Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещи
Вчера, 08:41
Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?
Вчера, 06:42
Место для строительства пятого моста через Обь определили в Новосибирске
8 мая, 12:42
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
8 мая, 04:09
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
"