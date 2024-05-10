Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел 9 мая в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
На Михайловской набережной Новосибирска вечером 9 мая прогремел салют в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нынешний праздник пушки было решено установить в левой части променада, недалеко от строительной площадки четвертого моста через Обь.
Яркое зрелище радовало новосибирцев и гостей города около 15 минут. Помимо трех десятков громких залпов из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, в небо над столицей Сибири взлетели более полутысячи разноцветных фейерверков из салютных установок.
В пресс-службе отметили, что в организации запуска салюта приняли участие около трех десятков военнослужащих округа.
В этом году мэрия Новосибирска отменила фейерверк за театром НОВАТ в центре города, объяснив это соображениями безопасности. Все сэкономленные таким образом деньги власти пообещали потратить на День города.
Утренний военный парад собрал несколько тысяч зрителей.