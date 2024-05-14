На окраине Новосибирска локализован пожар на Левобережном мусорном полигоне

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Пожар на мусорном полигоне в районе Хилокского рынка локализован на площади 6 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС. В тушении огня задействованы 19 спецмашин. Эксперты Роспотребнадзора проводят замеры загрязненности атмосферы в районе полигона, о результатах пока не сообщается.
Между тем, жители Новосибирска из разных районов рассказывают в соцсетях об удушаем смоге, который накрыл город. Нормализовать ситуацию может помочь дождь, который уже начался, а по прогнозам синоптиков, скоро он превратится в мощный ливень.