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На окраине Новосибирска локализован пожар на Левобережном мусорном полигоне

На окраине Новосибирска локализован пожар на Левобережном мусорном полигоне

14 мая 2024, 15:16
Фото: пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области
Огнем охвачено 6 гектаров полигона, дым от пожара накрыл практически весь город.

Пожар на мусорном полигоне в районе Хилокского рынка локализован на площади 6 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС. В тушении огня задействованы 19 спецмашин. Эксперты Роспотребнадзора проводят замеры загрязненности атмосферы в районе полигона, о результатах пока не сообщается.

Фото: пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области

Между тем, жители Новосибирска из разных районов рассказывают в соцсетях об удушаем смоге, который накрыл город. Нормализовать ситуацию может помочь дождь, который уже начался, а по прогнозам синоптиков, скоро он превратится в мощный ливень.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Мусорный полигон#Хилокский жилмассив
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