30 человек борются с задымлением на Хилокском полигоне в Новосибирске

В пресс-центре мэрии подтвердили, что пожар площадью около двух тысяч квадратных метров был локализован накануне, но его очаги еще испускают дым. Дело в том, что водой можно лишь прекратить распространение пламени, а чтобы его потушить полностью, необходимо пересыпать грунт с помощью техники.