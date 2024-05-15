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30 человек борются с задымлением на Хилокском полигоне в Новосибирске

30 человек борются с задымлением на Хилокском полигоне в Новосибирске

15 мая 2024, 03:42
В Новосибирске работники городского предприятия «Спецавтохозяйство» пытаются землей засыпать источники дыма на мусорном полигоне «Левобережный», следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске три десятка сотрудников городского предприятия «Спецавтохозяйство» пытаются с помощью земли и воды бороться с задымлением после масштабного пожара на Хилокской свалке. Полигон по захоронению твердых коммунальных отходов загорелся вечером во вторник, 14 мая: дым видели даже жители Плющихинского жилмассива, противоположной окраины города.

В пресс-центре мэрии подтвердили, что пожар площадью около двух тысяч квадратных метров был локализован накануне, но его очаги еще испускают дым. Дело в том, что водой можно лишь прекратить распространение пламени, а чтобы его потушить полностью, необходимо пересыпать грунт с помощью техники.

Утром в среду, 15 мая, на месте происшествия работало четыре бульдозера, два экскаватора, погрузчик, три пожарных машины и несколько поливальных.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спецавтохозяйство#Хилокский полигон
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