30 человек борются с задымлением на Хилокском полигоне в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:42
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В Новосибирске три десятка сотрудников городского предприятия «Спецавтохозяйство» пытаются с помощью земли и воды бороться с задымлением после масштабного пожара на Хилокской свалке. Полигон по захоронению твердых коммунальных отходов загорелся вечером во вторник, 14 мая: дым видели даже жители Плющихинского жилмассива, противоположной окраины города.
В пресс-центре мэрии подтвердили, что пожар площадью около двух тысяч квадратных метров был локализован накануне, но его очаги еще испускают дым. Дело в том, что водой можно лишь прекратить распространение пламени, а чтобы его потушить полностью, необходимо пересыпать грунт с помощью техники.
Утром в среду, 15 мая, на месте происшествия работало четыре бульдозера, два экскаватора, погрузчик, три пожарных машины и несколько поливальных.