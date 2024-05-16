atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:54

Published Сегодня, 01:54

Modified Сегодня, 01:56

Updated Сегодня, 01:56

Липовая аллея появилась в центре Новосибирска

Липовая аллея появилась в центре Новосибирска

16 мая 2024, 01:54
Фото: мэрия Новосибирска
Рядом с центром Новосибирска высадили аллею из лип, сообщили в мэрии.

Завершено обустройство липовой аллеи на Вокзальной магистрали. Там посадили 14 деревьев. Теперь на одной из ведущих к центру улиц растут 124 молодые липы.

Интересно, что такие деревья выбрали неслучайно. Привезли их из питомника Московской области. Липы используют в ландшафте города многие регионы. Они могут прижиться в любой агрессивной среде.

Летом горожан деревья радуют вкусным запахом, цветением, осенью выделяющейся листвой, а зимой своим причудливым очертанием ветвей.

Сибиряк нелегально перевез через границу древесину — контрабанды хватило на 2 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин проверит законность вырубки деревьев около новосибирской горбольницыПлату за снос деревьев вдвое увеличат в НовосибирскеПадали деревья и срывались крыши: как Новосибирск пережил ураган 19 ноября
#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#Мэрия#Деревья#Аллея#Вокзальная магистраль
Подпишитесь
О судьбе пляжа Академгородка не смогли договориться мэрия Новосибирска и СО РАН
Сегодня, 03:00
По миллиону рублей выиграли две жительницы Новосибирска в лотерею
Сегодня, 03:31
Из-за «развращения детей» новосибирцы требуют убрать рекламный щит с Инстасамкой
Сегодня, 03:25
17 лет колонии запросило гособвинение для новосибирского физика Маслова
Вчера, 13:23
Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024
Вчера, 03:54
Антирейтинг ЖК Калининского района: изучаем новостройки на окраине Новосибирска
Вчера, 07:14
"