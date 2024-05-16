Липовая аллея появилась в центре Новосибирска

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Published Сегодня, 01:54
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Завершено обустройство липовой аллеи на Вокзальной магистрали. Там посадили 14 деревьев. Теперь на одной из ведущих к центру улиц растут 124 молодые липы.
Интересно, что такие деревья выбрали неслучайно. Привезли их из питомника Московской области. Липы используют в ландшафте города многие регионы. Они могут прижиться в любой агрессивной среде.
Летом горожан деревья радуют вкусным запахом, цветением, осенью выделяющейся листвой, а зимой своим причудливым очертанием ветвей.