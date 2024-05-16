По миллиону рублей выиграли две жительницы Новосибирска в лотерею

Вторая победительница — продавец-консультант Наталья Сергеевна. Каждую неделю она покупает по три билета. После проведения розыгрыша ей пришли смс-оповещения. Первый билет принес ей 100 рублей, второй — ничего, а третий — миллион. Свой выигрыш Наталья собирается положить под проценты в банк.