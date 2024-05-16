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Одна из победительниц, Анна, работает фельдшером скорой помощи

По миллиону рублей выиграли две жительницы Новосибирска в лотерею

16 мая 2024, 03:31
Фото: 1MI, пресс-служба «Национальной Лотереи»
Одна из победительниц, Анна, работает фельдшером скорой помощи
В мае сразу две сибирячки стали победительницами в лотерее «Мечталлион», сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Фельдшер скорой помощи Анна в настоящий момент находится в декрете. Она верит в свою удачу и регулярно покупает лотерейные билеты, хобби ежемесячно ей приносит около 100 рублей.

Выигрышный билет девушка приобрела на Пасху, на выигрыш собираются взять автомобиль.

Вторая победительница — продавец-консультант Наталья Сергеевна. Каждую неделю она покупает по три билета. После проведения розыгрыша ей пришли смс-оповещения. Первый билет принес ей 100 рублей, второй — ничего, а третий — миллион. Свой выигрыш Наталья собирается положить под проценты в банк.

Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 29 миллионов рублей
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