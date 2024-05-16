По миллиону рублей выиграли две жительницы Новосибирска в лотерею

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Фельдшер скорой помощи Анна в настоящий момент находится в декрете. Она верит в свою удачу и регулярно покупает лотерейные билеты, хобби ежемесячно ей приносит около 100 рублей.
Выигрышный билет девушка приобрела на Пасху, на выигрыш собираются взять автомобиль.
Вторая победительница — продавец-консультант Наталья Сергеевна. Каждую неделю она покупает по три билета. После проведения розыгрыша ей пришли смс-оповещения. Первый билет принес ей 100 рублей, второй — ничего, а третий — миллион. Свой выигрыш Наталья собирается положить под проценты в банк.