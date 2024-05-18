Взрыв в петербургской военной академии: что известно, сколько раненых

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Все произошло в здании военной Академии им. Буденного на Тихорецком проспекте. Вечером 17 мая там прогремел взрыв, передают «Новые известия», ссылаясь на источники. Известно о семи пострадавших.
Как отметил губернатор Александр Беглов, причины случившегося сейчас устанавливают, а раненым помогают. К теракту этот инцидент не относится. Как передает «Фонтанка», в подвале академии мог взорваться боевой припас.
Как писали очевидцы в соцсетях, на место сразу же выехали все экстренные службы. Никакого дыма из здания не было. Взрывом выбило окно на первом этаже. Причины взрыва установят ответственные лица.