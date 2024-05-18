atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Взрыв прогремел вечером

Взрыв в петербургской военной академии: что известно, сколько раненых

18 мая 2024, 04:50
Фото: spb_today/VK
Взрыв прогремел вечером
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в академии для будущих военных, информацию подтвердил губернатор Александр Беглов.

Все произошло в здании военной Академии им. Буденного на Тихорецком проспекте. Вечером 17 мая там прогремел взрыв, передают «Новые известия», ссылаясь на источники. Известно о семи пострадавших.

Как отметил губернатор Александр Беглов, причины случившегося сейчас устанавливают, а раненым помогают. К теракту этот инцидент не относится. Как передает «Фонтанка», в подвале академии мог взорваться боевой припас.

Как писали очевидцы в соцсетях, на место сразу же выехали все экстренные службы. Никакого дыма из здания не было. Взрывом выбило окно на первом этаже. Причины взрыва установят ответственные лица.

Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск: какие последствия
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске прошло очередное заседание суда по делу взрыва газа на ЛинейнойКак атаки дронов влияют на рост цен на топливо в РоссииСтудента-хакера из Бердска обезвредила ФСБ после атаки на сайт правительства РФ
#Эмилия Губарева#Происшествия#Пожар#Россия#Военные#Взрыв#Санкт-Петербург
Подпишитесь
Отдать все свои монеты призвали власти жителей Новосибирска и области
Вчера, 04:46
Банду наркоторговцев поймали полицейские в Новосибирской области
Вчера, 09:45
За взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможни
Вчера, 06:16
Сотни детей и взрослых укусили ненасытные новосибирские клещи за неделю
Вчера, 03:49
Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из Новосибирска
Вчера, 02:01
Мошенники разводят новосибирцев «налогом на СВО»
Вчера, 01:27
"