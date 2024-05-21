42 мошенника с кредитами на 11 млн разоблачили в Новосибирской области

В Новосибирской области сразу 42 человека будут судить по обвинению в мошенничестве: они занимались оформлением разнообразных кредитов на чужие имена, а деньги присваивали. Дело уже поступило на рассмотрение в городской суд Бердска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.