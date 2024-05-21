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42 мошенника с кредитами на 11 млн разоблачили в Новосибирской области

42 мошенника с кредитами на 11 млн разоблачили в Новосибирской области

21 мая 2024, 08:44
Фото: 1MI
Сразу 42 человека сядут на скамью подсудимых в Новосибирской области за мошенничество с кредитами, следует из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирской области сразу 42 человека будут судить по обвинению в мошенничестве: они занимались оформлением разнообразных кредитов на чужие имена, а деньги присваивали. Дело уже поступило на рассмотрение в городской суд Бердска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие установило, что летом 2020 года обвиняемые по поддельным копиям документов реальных людей покупали в салонах сотовой связи Бердска и столицы Сибири различные гаджеты. Затем новенькие устройства перепродавались желающим сделать недорогую покупку.

Идея воспользоваться данной мошеннической схемой пришла в голову двум гражданам, которые привлекли к незаконному бизнесу еще четыре десятка человек.

Например, в группу входили несколько работников сотовых салонов, которые и оформляли кредиты «нужным» людям. Другие члены банды занимались подделкой документов и подыскивали людей для походов в салоны.

Установлено, что бывший работник риэлторского агентства предоставлял своим подельникам имеющиеся у него сканы паспортов клиентов АН.

Известно, что мошенникам удалось оформить 82 кредита. Ничего не подозревающие люди внезапно оказались должны самым разным финансовым организациям в общей сложности около 11 миллионов рублей.

Пока пострадавшие не получили обратно свои деньги: следователям удалось найти и арестовать у обвиняемых имущество лишь на полтора миллиона.

Четыре финансовые пирамиды разоблачили в Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Мошенничество#Бердск#Кредиты
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