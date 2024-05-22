В 22 млрд рублей обойдется бюджету участок Восточного обхода Новосибирска

Предварительная стоимость строительства еще одной части Восточного обхода Новосибирска на сегодняшний момент составляет около 22 млрд рублей. Работы по возведению следующего участка планируют начать уже в 2026 году, сейчас полным ходом идет проектирование и геологические изыскания, заявил на заседании комитета по транспорту регионального Законодательного собрания замдиректора «Сибуправтодора» Юрий Симонов.