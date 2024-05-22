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В 22 млрд рублей обойдется бюджету участок Восточного обхода Новосибирска

В 22 млрд рублей обойдется бюджету участок Восточного обхода Новосибирска

22 мая 2024, 05:11
Фото: 1MI
Продолжение строительства Восточного обхода Новосибирска запланировано на 2026 году, заявил в региональном Заксобрании заместитель начальника «Сибуправтодора» Юрий Симонов.

Предварительная стоимость строительства еще одной части Восточного обхода Новосибирска на сегодняшний момент составляет около 22 млрд рублей. Работы по возведению следующего участка планируют начать уже в 2026 году, сейчас полным ходом идет проектирование и геологические изыскания, заявил на заседании комитета по транспорту регионального Законодательного собрания замдиректора «Сибуправтодора» Юрий Симонов.

По новому участку дороги можно будет попасть на Чуйский тракт и Северный обход города, что значительно улучшит транспортную ситуацию в Новосибирске, и в целом в области.

Сейчас строится первый 20-километровый отрезок важного транспортного объекта. Всего же, согласно проекту, длина Восточного обхода составит 84 километра.

На сегодняшний момент бетонное покрытие над 22-сантиметровым слоем песка, укрепленного цементной смесью, уложено на 120 тысячах квадратных метров. Также на 25 километрах установили защитное ограждение трассы и 404 фонаря. Готовы к эксплуатации четыре путепровода и один мостовой переход.

Как рассказал депутатам Юрий Симонов, уже можно говорить о готовности участка трассы от Гусинобродского тракта до поселка Ремесленный.

На строительстве дороги трудятся примерно 90 человек, в том числе из субподрядных организаций, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Строительство#Восточный обход#Проектирование#Региональное Заксобрание
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