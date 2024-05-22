В 22 млрд рублей обойдется бюджету участок Восточного обхода Новосибирска

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Предварительная стоимость строительства еще одной части Восточного обхода Новосибирска на сегодняшний момент составляет около 22 млрд рублей. Работы по возведению следующего участка планируют начать уже в 2026 году, сейчас полным ходом идет проектирование и геологические изыскания, заявил на заседании комитета по транспорту регионального Законодательного собрания замдиректора «Сибуправтодора» Юрий Симонов.
По новому участку дороги можно будет попасть на Чуйский тракт и Северный обход города, что значительно улучшит транспортную ситуацию в Новосибирске, и в целом в области.
Сейчас строится первый 20-километровый отрезок важного транспортного объекта. Всего же, согласно проекту, длина Восточного обхода составит 84 километра.
На сегодняшний момент бетонное покрытие над 22-сантиметровым слоем песка, укрепленного цементной смесью, уложено на 120 тысячах квадратных метров. Также на 25 километрах установили защитное ограждение трассы и 404 фонаря. Готовы к эксплуатации четыре путепровода и один мостовой переход.
Как рассказал депутатам Юрий Симонов, уже можно говорить о готовности участка трассы от Гусинобродского тракта до поселка Ремесленный.
На строительстве дороги трудятся примерно 90 человек, в том числе из субподрядных организаций, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.