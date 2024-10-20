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Проектирование

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Октябрь
Мэрия Новосибирска готовит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро
20 октября, 03:01
Июнь
Новый мост через Обь построят в Новосибирске
В Новосибирске появится новый железнодорожный мост через Обь, проектирование вот-вот начнется, следует из сообщения Западно-Сибирской железной дороги.
20 июня, 03:09
Май
В 22 млрд рублей обойдется бюджету участок Восточного обхода Новосибирска
Продолжение строительства Восточного обхода Новосибирска запланировано на 2026 году, заявил в региональном Заксобрании заместитель начальника «Сибуправтодора» Юрий Симонов.
22 мая, 05:11
Апрель
Метро в Новосибирске может заняться иногородняя фирма — свои не справляются
Муниципальное предприятие «Метро МиР» может не справиться с проектом Дзержинской линии метро, заявил в эфире телекомпании ОТС губернатор Андрей Травников.
24 апреля, 12:39
Декабрь 2023
Площадку под мусороперерабатывающий комплекс «Правобережный» уменьшили в 3,5 раза
В Новосибирской области уменьшилась площадь будущего мусороперерабатывающего комплекса «Правобережный». Выделенный участок предлагают урезать до 74 Га — так он будет значительно дальше от жилых домов.
18 декабря 2023, 10:40

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