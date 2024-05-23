Душераздирающие кадры: львенка Боню избивали до переломов

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
У конфискованного в Саратове молодого львенка Бонифация обнаружены множественные переломы. Сотрудники волгоградского зооцентра «Дино», где сейчас находится зверь, полагают, что его периодически избивали прежние владельцы.
В начале марта Бонифация забрали из частного вольера на нефтебазе. О том, что там в неподобающих условиях содержится животное стало известно только после того, как львенок искусал 14-летнюю девочку.
Сейчас этим делом занимается Следственный комитет. После обследования оказалось, что Бонифаций получил повреждения, когда ему было примерно полгода. Кроме того, он неправильно питался.
Зоозащитники рассказали, что царь зверей пугается, увидев обычный взмах руки и опасается больших предметов. Они надеются, что мучители зверя будут в итоге наказаны, сообщает saratov24.tv.