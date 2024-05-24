Нового начальника для планирования своих дней выбрал мэр Новосибирска Кудрявцев

Posted Сегодня, 02:40
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Пост руководителя управления по организации деятельности мэра Максима Кудрявцева получил нового начальника. На эту должность назначена Наталья Шарова.
К обязанностям она приступила 17 мая, а о назначении стало известно 24 мая. Ее работа заключается в составлении планов работы мэра и организационных моментов: например, поездок, встреч и так далее.
До Шаровой эту должность занимала Анна Миронова. Она работала в администрации десять лет, в команде с бывшим мэром Анатолием Локтем, который ушел в отставку в начале 2024 года.
Стоит отметить, что в мэрии, после назначения главы города, проходят кадровые изменения. Свои посты оставили несколько чиновников, в том числе Анна Терешкова, Сергей Кудрявцев, Виталий Витухин. Сейчас проходят новые назначения, включая вице-мэров.