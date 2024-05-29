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Мини-блоху сделал мастер

Мини-блоху подковал микроминиатюрист из Новосибирска

29 мая 2024, 02:55
Фото: Владимир Анискин/ВКонтакте
Мини-блоху сделал мастер
Микроминиатюрист их Новосибирска создал подкованную блоху для музея, о чем мастер рассказал в своих соцсетях.

Подкованную блоху создал микроминиатюрист Владимир Анискин. С заказом к нему обратился Дом-музей Н. С. Лескова из Орла.

Вдохновение на создание микро-работы к мастеру пришло лишь весной. Теперь блоха, созданная в Новосибирске, будет жить в музее Орловской области.

Напомним, как в прошлом году художник сделал копии российского флага в День России. Один триколор он установил на конском волосе, а другой — на подкове блохи.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Художник#Работа#Музей#Искусство#Микроминиатюра
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