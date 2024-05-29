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Большое количество овощей выращивают в области

Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в Новосибирской области

29 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI
Большое количество овощей выращивают в области
Одной из сильнейших сельскохозяйственных отраслей в Новосибирской области является тепличное овощеводство: в 2023 году в теплицах выращено более 40 тонн огурцов, томатов и зелени, что обеспечивает внутренний рынок региона.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрей Шинделов на предприятии ООО «Экосервис-Агро», в регионе работают пять тепличных комплексов, которые производят более 42 тысяч тонн продукции защищенного грунта — это огурцы, томаты, лук, зелень. Вся эта продукция попадает на полки новосибирских магазинов. Самообеспеченность овощами защищенного грунта в области находится на уровне 100%. Примечательно, что почти на полную самообеспеченность наш регион выбился три года назад. Способствовало этому строительство тепличных комбинатов.

Производители овощей, как и другие сельхозпроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

«В этом году наши тепличные комбинаты субсидируются по направлению выращивания овощей с применением технологии досвечивания, а также получают субсидию на модернизацию своего производства. Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах. Это направление поддержки помогает увеличивать производство овощей защищенного грунта, способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства», — подчеркнул первый заместитель министра.
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Сельское хозяйство#Продукция#Сельхозпроизводитель#Овощи
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