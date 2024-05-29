Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в Новосибирской области

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрей Шинделов на предприятии ООО «Экосервис-Агро», в регионе работают пять тепличных комплексов, которые производят более 42 тысяч тонн продукции защищенного грунта — это огурцы, томаты, лук, зелень. Вся эта продукция попадает на полки новосибирских магазинов. Самообеспеченность овощами защищенного грунта в области находится на уровне 100%. Примечательно, что почти на полную самообеспеченность наш регион выбился три года назад. Способствовало этому строительство тепличных комбинатов.