Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрей Шинделов на предприятии ООО «Экосервис-Агро», в регионе работают пять тепличных комплексов, которые производят более 42 тысяч тонн продукции защищенного грунта — это огурцы, томаты, лук, зелень. Вся эта продукция попадает на полки новосибирских магазинов. Самообеспеченность овощами защищенного грунта в области находится на уровне 100%. Примечательно, что почти на полную самообеспеченность наш регион выбился три года назад. Способствовало этому строительство тепличных комбинатов.
Производители овощей, как и другие сельхозпроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».
«В этом году наши тепличные комбинаты субсидируются по направлению выращивания овощей с применением технологии досвечивания, а также получают субсидию на модернизацию своего производства. Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах. Это направление поддержки помогает увеличивать производство овощей защищенного грунта, способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства», — подчеркнул первый заместитель министра.