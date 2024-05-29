В отряд космонавтов России зачислили Эльчина Вахидова из Новосибирска

28-летний уроженец Новосибирска прошел серьезный отбор: на вступление в отряд претендовало 297 человек. Четверть из кандидатов, как и новосибирец, представляли вооруженные силы. В самое ближайшее время Вахидов и его новые коллеги начнут двухгодичную общекосмическую подготовку на базе Центра имени Юрия Гагарина.