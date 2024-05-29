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В отряд космонавтов России зачислили Эльчина Вахидова из Новосибирска

В отряд космонавтов России зачислили Эльчина Вахидова из Новосибирска

29 мая 2024, 11:32
Фото: Роскосмос
Эльчин Анвер оглы Вахидов успешно прошел отбор в отряд космонавтов, следует из сообщения корпорации Роскосмос.

Новосибирец Эльчин Анвер оглы Вахидов прошел открытый отбор и попал в четвертый отряд космонавтов России. Кроме него строгая межведомственная комиссия выбрала претендентами на полет в космос Анастасию Бурчуладзе, Владимира Ворожко и Александра Жеребцова, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте государственной корпорации Роскосмос.

Напомним, 12 марта прошлого года родившаяся в Новосибирске Анна Кикина успешно завершила свой полет в космос на корабле Crew Dragon. На Международной космической станции она пробыла 157 дней и получила впоследствии звание Героя России.

28-летний уроженец Новосибирска прошел серьезный отбор: на вступление в отряд претендовало 297 человек. Четверть из кандидатов, как и новосибирец, представляли вооруженные силы. В самое ближайшее время Вахидов и его новые коллеги начнут двухгодичную общекосмическую подготовку на базе Центра имени Юрия Гагарина.

В случае успешной сдачи экзамена им будут присвоены звания «космонавтов-испытателей». Когда примерно планируется очередная космическая экспедиция с участием кого-то из нового отряда, в Роскосмосе не уточнили.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Роскосмос#Отбор#Космонавты
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