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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Змеи ползут к людям

Змеи атаковали сельские магазины в Новосибирской области

29 мая 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney
Змеи ползут к людям
В Новосибирской области фиксируют нашествие змей, о чем сообщают местные жители в соцсетях.

Змей заметили в Каргатском районе. Одна ползала вблизи продуктового магазина. Она грелась на солнце и совсем не боялась людей, передает районное издание «За изобилие». И это не единственная змея, которую видели горожане.

Местным жителям пришлось спугнуть животное, на что оно зашипело и скрылось в неизвестную сторону. Какую именно змею встретили сибиряки, неизвестно. Такие встречи могут быть опасными для жизни.

Например недавно, в Чановском районе Новосибирской области гадюка напала на подростка. Она укусила парня в ногу, после чего она отнялась. Спустя время и вовремя оказанной помощи, школьник пришел в норму.

Гадюки в Новосибирской области: где живут, чем опасны и что делать при укусе
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Каргат#Змея
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