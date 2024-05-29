Змеи атаковали сельские магазины в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Змей заметили в Каргатском районе. Одна ползала вблизи продуктового магазина. Она грелась на солнце и совсем не боялась людей, передает районное издание «За изобилие». И это не единственная змея, которую видели горожане.
Местным жителям пришлось спугнуть животное, на что оно зашипело и скрылось в неизвестную сторону. Какую именно змею встретили сибиряки, неизвестно. Такие встречи могут быть опасными для жизни.
Например недавно, в Чановском районе Новосибирской области гадюка напала на подростка. Она укусила парня в ногу, после чего она отнялась. Спустя время и вовремя оказанной помощи, школьник пришел в норму.