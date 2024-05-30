Открытие «нацистской» пивнушки возмутило новосибирцев

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В ВК-паблике «На ОбьГЭСе» появилась публикация, после которой разгорелся скандал. В посте была прикреплена фотография и текст, где говорилось, что в микрорайоне ожидается открытие пивнушки «Крюгер Хаус», о чем информировали в наклеенном объявлении. Самое абсурдное, это дата: 22 июня, в 4 часа (именно тогда началась Великая Отечественная война в прошлом веке).
Конечно, в соцсетях пользователи отреагировали остро, не разобравшись в ситуации. Они считают, что пивной бар продвигает тему нацизма, что неприемлемо в современности. Тогда инцидент привлек внимание Союза отцов.
«Пивнушка с немецким названием на ОбьГЭСе, решили поиздеваться над Днем памяти и скорби 22 июня. Видимо, они плохо знают историю, чем все закончилось для фашистов. Мэрия Новосибирска, Следственный комитет Российской Федерации — нельзя допускать подобного вандализма над памятью наших великих предков», — говорилось в официальном паблике организации.
После шумихи объявление убрали. Как оказалось, владельцев пивной просто подставили, так как объявление было приклеено со стороны улицы. Кто это сделал, неизвестно. Официальное же открытие бара запланировано на днях.