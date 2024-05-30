Открытие «нацистской» пивнушки возмутило новосибирцев

В ВК-паблике «На ОбьГЭСе» появилась публикация, после которой разгорелся скандал. В посте была прикреплена фотография и текст, где говорилось, что в микрорайоне ожидается открытие пивнушки «Крюгер Хаус», о чем информировали в наклеенном объявлении. Самое абсурдное, это дата: 22 июня, в 4 часа (именно тогда началась Великая Отечественная война в прошлом веке).