Трех человек из горящего дома спасли пожарные в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
Все случилось на улице Портовая города Новосибирска в пять утра. В это время загорелся дом: дым с огнем валил из окон двух этажей. Была вероятность, что соседние квартиры тоже загорятся.
Сотрудники МЧС спасли три человека. Все они пострадали, надышавшись дымом. У них обнаружили признаки отравления гарью. Еще пять жильцов вышли из горящего дома сами.
Открытый огонь устранили за 40 минут. На вызов реагировали 34 сотрудника службы и девять единиц спецтехники. Также из дома был вынесен газовый баллон, из-за которого масштаб трагедии мог быть значительно серьезней. Огнем уничтожено четыре квартиры и крыша дома. Причину пожара установят специалисты.