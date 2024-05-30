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Published Сегодня, 02:39

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Updated Сегодня, 02:41

Есть пострадавшие

Трех человек из горящего дома спасли пожарные в Новосибирске

30 мая 2024, 02:39
Фото: ГУ МЧС
Есть пострадавшие
Пожар произошел в Ленинском районе Новосибирска: из задымленного дома спасли трех человек, подробности сообщают в МЧС.

Все случилось на улице Портовая города Новосибирска в пять утра. В это время загорелся дом: дым с огнем валил из окон двух этажей. Была вероятность, что соседние квартиры тоже загорятся.

Сотрудники МЧС спасли три человека. Все они пострадали, надышавшись дымом. У них обнаружили признаки отравления гарью. Еще пять жильцов вышли из горящего дома сами.

Открытый огонь устранили за 40 минут. На вызов реагировали 34 сотрудника службы и девять единиц спецтехники. Также из дома был вынесен газовый баллон, из-за которого масштаб трагедии мог быть значительно серьезней. Огнем уничтожено четыре квартиры и крыша дома. Причину пожара установят специалисты.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спасатели#МЧС#Дом#Пострадавшие#Огонь
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