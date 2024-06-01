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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Программу празднования Дня города-2024 объявила мэрия Новосибирска

Программу празднования Дня города-2024 объявила мэрия Новосибирска

1 июня 2024, 10:52
Фото: 1MI
На обоих берегах будут ведущие праздничные площадки. На правом — это Михайловская набережная, на левом — парк «Арена», пояснили в мэрии Новосибирска.

День первый — 29 июня

На Михайловской набережной с 10 до 15 часов приглашают на массовую зарядку с Олимпийскими чемпионами. Затем начнется часовой концерт. В 16 часов начнется фестиваль электронной музыки. В 19 часов откроется рок-фестиваль «Ветер Сибири», среди прочих зрители смогут услышать группу «Парк Горького».

Праздник, приуроченный ко Дню молодежи, состоится 29 июня в парке «Арена» с 12 до 22 часов. Организаторы включили в программу спортивные состязания и музыкальные выступления, КВН, шоу-программу, сыграет кавер-группа «Айвазовский оркестра».

День второй — 30 июня

На Михайловской набережной выступления будут проходить с 12 до 22 часов.

Праздник откроют первые лица города и региона, это продлится около часа. Затем еще час уйдет на парад судов.

С 14 до 15 часов можно будет послушать пение хора из детей и взрослых. С 15 до 17 часов около 1 тысячи человек станцуют вальс, приглашают всех желающих.

С 21 до 22 на главной сцене выступит группа «Пицца».

С 12 до 18 часов на набережной будут проводить мероприятия для семей с детьми.

В парке «Арена» с 12 до 22 часов будут развлекать молодежь. Обещают выступление творческих коллективов, главной звездой станет певец Kamazz. Вместо фейерверка обещают файер-шоу.

Будут действовать разные по направленности площадки, включая творческую, спортивную и игровую.

Кто из звезд выступит перед новосибирцами на День города-2024
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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Праздник#День города#Михайловская набережная#Парк "Арена"
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