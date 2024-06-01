Программу празднования Дня города-2024 объявила мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
На Михайловской набережной с 10 до 15 часов приглашают на массовую зарядку с Олимпийскими чемпионами. Затем начнется часовой концерт. В 16 часов начнется фестиваль электронной музыки. В 19 часов откроется рок-фестиваль «Ветер Сибири», среди прочих зрители смогут услышать группу «Парк Горького».
Праздник, приуроченный ко Дню молодежи, состоится 29 июня в парке «Арена» с 12 до 22 часов. Организаторы включили в программу спортивные состязания и музыкальные выступления, КВН, шоу-программу, сыграет кавер-группа «Айвазовский оркестра».
На Михайловской набережной выступления будут проходить с 12 до 22 часов.
Праздник откроют первые лица города и региона, это продлится около часа. Затем еще час уйдет на парад судов.
С 14 до 15 часов можно будет послушать пение хора из детей и взрослых. С 15 до 17 часов около 1 тысячи человек станцуют вальс, приглашают всех желающих.
С 21 до 22 на главной сцене выступит группа «Пицца».
С 12 до 18 часов на набережной будут проводить мероприятия для семей с детьми.
В парке «Арена» с 12 до 22 часов будут развлекать молодежь. Обещают выступление творческих коллективов, главной звездой станет певец Kamazz. Вместо фейерверка обещают файер-шоу.
Будут действовать разные по направленности площадки, включая творческую, спортивную и игровую.