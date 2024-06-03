Горячую воду отключили на «Родниках» и «Снегирях» в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Как уточнили в Сибирской генерирующей компании, горячую воду отключили утром в микрорайоне «Снегири» и в микрорайоне «Родники». Где именно, смотрите на фото:
Горячая вода будет отсутствовать с 3 по 16 июня. Связано это с испытаниями теплосетей, которые проводят в Новосибирске до конца лета.
Ранее мы составили список лайфхаков, как пережить отключение горячей воды. Некоторые советы станут полезными для новосибирцев.