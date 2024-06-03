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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Теперь вода в кранах только холодная

Горячую воду отключили на «Родниках» и «Снегирях» в Новосибирске

3 июня 2024, 02:30
Фото: 1MI
Теперь вода в кранах только холодная

Без горячей воды вновь остались тысячи жителей Новосибирска из-за гидроиспытаний

Гидравлические испытания продолжаются в Новосибирске: без горячей воды две недели просидят жители в Калининском районе, сообщает СГК.

Как уточнили в Сибирской генерирующей компании, горячую воду отключили утром в микрорайоне «Снегири» и в микрорайоне «Родники». Где именно, смотрите на фото:

Где отключили водуГде отключили воду
Где отключили воду
Фото: СГК

Горячая вода будет отсутствовать с 3 по 16 июня. Связано это с испытаниями теплосетей, которые проводят в Новосибирске до конца лета.

Ранее мы составили список лайфхаков, как пережить отключение горячей воды. Некоторые советы станут полезными для новосибирцев.

Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Отключение#Горячая вода#Испытания#СГК
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