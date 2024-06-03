Новосибирская область не попала в топ-20 по уровню благосостояния семей

Оказалось, что новосибирские мамы и папы с одним ребенком в 2023 году после минимальных расходов могли распоряжаться суммой в размере 43 243 рублей, с двумя — 59 351 рубль. По данному показателю регион оказался на 30-м месте среди всех субъектов РФ. Иркутская область на 12-м месте, Красноярский край на 10-м, Томская область на 21-м.