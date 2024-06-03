Новосибирская область не попала в топ-20 по уровню благосостояния семей

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Новосибирская область не возглавила рейтинг благосостояния российских семей. При ранжировании учитывался остаток денег, которые остаются «на руках» у людей после основных расходов. Отдельно определялся уровень потенциального остатка для семей с одним и с двумя детьми.
Оказалось, что новосибирские мамы и папы с одним ребенком в 2023 году после минимальных расходов могли распоряжаться суммой в размере 43 243 рублей, с двумя — 59 351 рубль. По данному показателю регион оказался на 30-м месте среди всех субъектов РФ. Иркутская область на 12-м месте, Красноярский край на 10-м, Томская область на 21-м.
Лучше всех в стране ситуация складывается у семей, живущих в Ямало-Ненецком АО. С одним ребенком семья оставляет «на руках» 141 260 рублей, с двумя — 159 614, соответственно.